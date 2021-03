« Ce n’est pas dans nos pires cauchemars que nous nous attendions à être dans cette situation »

11/03/2021 Allumé à 20h15 CET

Daniel Guillen

Milieu de terrain de Liverpool, Thiago Alcantara, a reconnu le moment critique que traverse l’équipe Jürgen Klopp malgré la qualification européenne contre Leipzig: « Ce fut une période difficile pour nous tous car nous ne nous attendions pas même dans nos pires cauchemars à être dans cette position en Premier LeagueMais nous essayons de faire de notre mieux et de nous améliorer. »

La victoire contre Leipzig et la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions est un véritable regain de moral pour une équipe qui n’a pu que remporter une victoire lors des sept derniers matchs de Premier League: « Je pense que nous méritons de fêter cette victoire et je suis content de quelque chose et j’aimerais avoir ce sentiment à partir de maintenant. A partir de là, nous pouvons gagner tous les matchs qui nous attendent« .

Le milieu de terrain espagnol a difficultés à s’installer sur le plan de Jürgen Klopp. C’est pourquoi l’entraîneur allemand a décidé d’aligner Fabinho un peu derrière l’ancien joueur du Bayern afin qu’il puisse être plus proche de la zone des trois quarts: « Vous êtes toujours proche du but, vous pouvez créer des opportunités et vous pouvez marquer. C’est une bonne position pour moi. ». « Vous pouvez avancer votre taille et vous déplacer entre les lignes. Vous n’avez pas autant de pression et vous pouvez combiner avec les attaquants », a souligné le joueur formé dans les catégories inférieures de Barcelone.

Dans ce sens, le milieu de terrain a fait l’éloge de son coéquipier Fabinho, dont la présence sur le terrain lui a permis de jouer avec un peu plus de liberté entre les lignes: « C’est un bon joueur. Il nous donne beaucoup de confiance en la défense et c’est incroyable de jouer à ses côtés.« .

Étrange saison à Anfield

Ce 2020/21 Liverpool est une équipe aux multiples visages. Les hommes de Klopp ont perdu la tyrannie que les dernières années ont montrée et leurs mauvais résultats les ont éloignés des positions européennes en Premier League. Une seule victoire lors de leurs sept derniers matches sur les îles a déclenché des alarmes: Liverpool navigue en huitième position, cinq points derrière l’Europe avec un match de plus que le reste des équipes impliquées dans le combat.

« Ce sentiment que nous avons en ce moment, nous devons le célébrer avec modération car nous devons nous préparer pour le prochain match (contre les Wolves) et passer à autre chose »dit le milieu de terrain. Liverpool n’a remporté qu’un seul match pendant tout le mois de février et accumule six défaites au cours des sept derniers matchs joués.