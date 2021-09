“Ce n’est pas du cinéma”, dit Michel Franco à propos des films de super-héros – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Le nombre de détracteurs ne se reflète pas dans les millions de dollars que le genre des super-héros a mérité au box-office. Pourtant, les critiques négatives continuent de pleuvoir sur ce type de cinéma, au point de remettre en cause son appellation de « cinéma ». Cela a été mis à la mode par le légendaire Martin Scorsese il y a quelques années, mais c’est maintenant au tour d’un réalisateur mexicain de relancer le débat. De plus, Michel Franco a affirmé qu’il n’avait aucun intérêt à voir ses futurs films sur des justiciers masqués.

Dans le cadre du 78e Festival international du film de Venise, Michel Franco a fait des déclarations qui laissent mal les films de Marvel Studios et DC Films. Rappelons que le cinéaste de 42 ans participe à nouveau à la prestigieuse compétition italienne, après avoir obtenu le Grand Prix du Public en 2020 pour le controversé Nouvel Ordre.

“Ne dites jamais jamais parce que la vie peut prendre son tour”, a commenté le réalisateur pour savoir s’il s’aventurera un jour dans le genre des super-héros (via). Cependant, il a précisé qu’en ce moment “ils ne m’intéressent pas du tout” car, après tout, “ce n’est pas du cinéma”.

«Je ne supporte pas de voir un film dans lequel il n’y a pas de rebondissements, dans lequel une formule est utilisée, [en la que los primeros diez minutos] ils dictent qui est bon, qui est mauvais et ce qui va se passer. [Y además] vous assure que la fin est satisfaisante. Je déteste ce cinéma », a ajouté le Mexicain, faisant référence à ces films de justiciers masqués et de protecteurs de la paix.

Loin du monde de la bande dessinée, Michel Franco préfère porter à l’écran les récits de sa propre paternité, où l’héroïsme et le spectaculaire ne figurent guère. Mais plus important encore, les histoires qui vous intéressent sont celles qui découlent d’émotions profondément personnelles.

«Tous les réalisateurs qui m’intéressent sont des auteurs. Bien sûr je dirigerais quelque chose que je n’ai pas écrit du moment que cela sort d’une certaine logique et m’intéresse, mais c’est difficile car cela vient généralement de mes obsessions, de mes peurs, de mes goûts. J’ai assez de films en tête pour ne pas chercher ailleurs”, a ajouté le cinéaste primé.

À la Mostra de Venise, Michel Franco a récemment présenté en avant-première son plus récent long métrage en tant que scénariste et réalisateur. Il s’appelle Sundown et consiste en un drame sur les aventures d’une riche famille britannique lors de vacances à Acapulco. Son casting comprend Tim Roth, Charlotte Gainsbourg et Mónica Del Carmen.

Le titre précédent aspire au Lion d’or, ainsi que le film La caja de Lorenzo Vigas, qui a été produit par Franco lui-même.

Source : CinéPremière