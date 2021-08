Ce n’est pas encore fini! De plus en plus de sénateurs viennent en soutien alors que Crypto continue de riposter

Au cours du week-end, le Sénat a voté 68-29 sur le projet de loi bipartite controversé sur les infrastructures pour mettre fin au débat. Cependant, la communauté crypto garde espoir que le projet de loi puisse obtenir l’amendement avant le vote final de mardi. Kristin Smith, directrice exécutive de la Blockchain Association, a déclaré :

« Le Sénat peut faire presque n’importe quoi par consentement unanime (UC). Donc, s’il y a un accord, nous pourrions voir un compromis intégré. Ce n’est donc pas encore fini.

Ce n’est pas fini, mais c’est presque fini. Il y a encore une chance, mais elle est petite. On y retourne demain matin. – Jerry Brito (@jerrybrito) 9 août 2021

Le sénateur Ted Cruz (R-TX) s’est également prononcé en faveur de la cryptographie alors qu’il tweetait: “Crypto s’est fait avoir ce soir”, tard dimanche. En contournant le projet de loi tel qu’il est, le Sénat infligera des milliards de dollars de dommages à l’industrie de la cryptographie “en croissance et passionnante” et finira par en conduire une grande partie à l’étranger alors que même quelques sénateurs n’y comprendront pas grand-chose, a-t-il déclaré. Cruz a tweeté,

« Ce que le Sénat a dit ce soir : taxons l’enfer de quelque chose dont nous ne savons rien, afin que nous puissions adopter un projet de loi géant que nous n’avons pas lu et dépenser l’argent du peuple américain pour des choses que nous ne pouvons pas nous permettre. C’est imprudent et nocif.

Si nous ne pouvons pas supprimer l’intégralité de la disposition afin que nous puissions avoir des audiences et des délibérations appropriées, simplifions la définition de courtier à ce qui compte vraiment : où les actifs numériques sont échangés contre de la monnaie fiduciaire. Courtier = échange Fiat-to-Crypto. – jack⚡️ (@jack) 8 août 2021

Le sénateur Rob Portman, qui a aidé à la création du projet de loi, puis a proposé plus tard son amendement concurrent qui excluait d’abord les mineurs de PoW, puis les mineurs de PoS, s’est également prononcé en faveur de l’exemption des mineurs, des validateurs, des jalonneurs, des développeurs et des opérateurs de nœuds de la définition d’un “courtier” sur le parquet du Sénat dimanche.

Bien que le libellé clarifie que l’exigence de déclaration ne couvre que les courtiers, Portman a déclaré qu’ils voulaient s’assurer que les mineurs et autres étaient exemptés. Il a dit dans ses remarques,

« Bien que ce ne soit pas l’intention du projet de loi sous-jacent de les inclure, je pense que nous pouvons faire davantage pour que cela soit clair. C’est pourquoi je continuerai à travailler avec des collègues pour clarifier l’intention du langage de communication d’informations.

1/ Quelques réflexions sur mon sénateur @MarkWarner : Bien que j’aie eu des mots forts pour lui cette semaine, je ne pense pas qu’il soit contre la crypto par principe. Je pense qu’il essayait juste d’aider à faire avancer le projet de loi sur les infrastructures et ne savait pas que cette question était si importante et controversée. https://t.co/dmdVBiKrju – Jake Chervinsky (@jchervinsky) 8 août 2021

Prise en charge de la cryptographie, la sénatrice Cynthia Lummis a informé la communauté crypto de tout ce que le Sénat progresse en ce qui concerne le projet de loi, en disant :

«Nous avons pu avoir des conversations très productives avec les sénateurs de tous les côtés de cette question, et si nous pouvions voter sur des amendements, je pense que la communauté des actifs numériques serait satisfaite du résultat.»

Les 30 heures pour que l’amendement nécessite un vote expirent tôt mardi matin, bien que les législateurs puissent convenir à l’unanimité d’interrompre le débat plus tôt. Si l’amendement n’obtient pas un vote ou si un compromis ne peut être atteint, la langue originale restera dans la législation.

La crypto est l’internet financier. Ce n’est pas une petite chose. https://t.co/hqs5mDgIDA – Balaji Srinivasan (@balajis) 8 août 2021

« Demain à 9 heures, les bureaux seront de retour comme d’habitude. N’hésitez pas à appeler vos sénateurs pour nous faire savoir comment vous pensez que nous devrions aller de l’avant », a déclaré Lummis dimanche soir.

La législation doit encore autoriser la Chambre, qui peut apporter des modifications au projet de loi qui sera finalement adopté par le Sénat cette semaine, donnant aux législateurs une autre chance de modifier la disposition. Ron Hammond, directeur des relations gouvernementales à la Blockchain Association, a déclaré :

“La pression du public fonctionne alors que de plus en plus de sénateurs nous expriment en privé leurs préoccupations au sujet du texte du projet de loi.” “S’il y a une chose qui est apparente, DC est choqué de voir à quel point nous nous battons bien.”

