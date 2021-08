09.08.2021 à 18:43 CEST

Ce n’est pas une nouvelle l’auto-exigence et la compétitivité qui démontre Ibrahimovic dans sa carrière de footballeur, sur et en dehors du terrain. Cependant, il est surprenant que cette attitude ne se limite pas à sa propre performance, mais qu’il utilise cette motivation pour encourager ses coéquipiers à s’entraîner et jouer avec la même intensité qui le représente, ce qui se traduit par une performance d’équipe beaucoup plus élevée.

C’est ainsi qu’explique Alexis Saelemaekers, avec qui il partage un vestiaire à l’AC Milan : “Je n’ai jamais eu un coéquipier comme ça et ce n’est pas facile de s’entraîner avec lui tous les jours car il a une mentalité de fou”, a-t-il expliqué. “Ibra veut toujours que chacun tire le meilleur de lui-même, il crie et vous pousse à dépasser vos limites. Mais c’est aussi pour ça qu’on a bien fait l’année dernière”, a-t-il avoué.

De plus, cela va se multiplier avec l’arrivée de Giroud dans l’équipe italienne : “Il a un profil similaire non pas dans la mentalité mais parce qu’il a remporté de nombreux trophées”, a-t-il ajouté. “Giroud a remporté la Coupe du monde, la Ligue des champions et pour un groupe qui n’a encore rien gagné, il est important d’avoir ce type de joueur qui peut vous apprendre à gagner et avoir la confiance nécessaire pour le faire.“, a conclu le joueur.