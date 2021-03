Ce n’est pas facile d’être vert

Les déchets électroniques sont un problème de plus en plus important. Comme de plus en plus de nos produits sont livrés avec des processeurs et des batteries, et que nous sommes obligés de le mettre à niveau tôt et tôt, nous accumulons beaucoup de merde difficile à recycler. Des entreprises naissantes comme Fairphone et Teracube, conscientes de ce problème et de l’opportunité commerciale potentielle à saisir pour le résoudre, proposent des appareils positionnés comme moins taxables sur le plan environnemental. Le dernier téléphone de ce dernier, le Teracube 2e, ne coûte que 199 $ et vous durera quatre ans – du moins c’est ce que dit la société. Après avoir utilisé le téléphone pendant quelques semaines, je ne peux pas m’empêcher d’être sceptique.

Conception, matériel, ce qu’il y a dans la boîte

En un coup d’œil, le Teracube 2e ressemble à n’importe quel téléphone économique sans prétention: il est fait de plastique noir semi-brillant avec tout ce que vous attendez. Il y a un capteur d’empreintes digitales parfaitement décent et une petite bosse d’appareil photo à l’arrière, des boutons sur le bord droit (le bouton d’alimentation est une belle nuance de vert), un port USB-C et un haut-parleur en bas et une prise casque en haut. L’écran est un numéro IPS de 6,1 pouces avec une encoche en forme de larme assez importante en haut. Ce panneau n’est, en gros, pas très bon. C’est un panneau 720p de mauvaise qualité avec des couleurs mal réglées et une lumière visible qui saigne sur les bords.

La caractéristique matérielle la plus intéressante du 2e est que vous pouvez retirer le panneau arrière pour accéder et remplacer sa batterie de 4000 mAh. C’est désormais une rareté, et c’est l’indicateur le plus clair de la focalisation apparente de Teracube sur la durabilité. Le téléphone est également livré avec une garantie de quatre ans contre les défauts de fabrication, et mis à part la batterie remplaçable par l’utilisateur, le reste de l’appareil est également conçu pour être facile à réparer. Il y a un joli boîtier biodégradable prêt à l’emploi, ainsi qu’un protecteur d’écran qui devrait aider à prolonger la durée de vie de l’écran du téléphone.



J’aime vraiment cette affaire.

L’emballage lui-même est également respectueux de l’environnement, car il est discret et entièrement fait de carton brun non blanchi, sans insert en plastique. Quelque chose d’autre que vous ne trouverez pas dans la boîte: un chargeur. Oui, la tendance haut de gamme au greenwashing consistant à lésiner sur le bloc d’alimentation et le câble USB s’est répercutée sur l’espace budgétaire – mais je ne la déteste pas. À ce stade, tout le monde a un chargeur (ou six) qui traîne, et je me contente de ne pas en collecter plus, ne serait-ce que pour réduire l’encombrement chez moi. Dans l’ensemble, l’emballage minimaliste est agréable, même si son impact sur l’empreinte environnementale globale de la fabrication de smartphones peut être mineur.



Merci de m’avoir remercié, Teracube.

Logiciel, performances et autonomie de la batterie

Le Teracube 2e fonctionne principalement sous Android 10 sans aucun gonflement. C’est louable, mais malgré l’engagement de Teracube à fournir des mises à jour de sécurité bimensuelles, mon unité exécute un correctif à partir de novembre dernier – ce qui ne me donne pas beaucoup confiance dans le fait que l’entreprise sera en mesure de fournir les trois mises à jour du système d’exploitation, un représentant me l’a dit. a prévu. Même si le logiciel était à jour, de mauvaises performances et des bugs atténuent ce qui aurait pu être une expérience autrement agréable.

Le téléphone fonctionne sur un processeur MediaTek Helio A25 associé à quatre Go de RAM, et l’expérience que Teracube tire de ce matériel ne dit pas grand-chose sur la perspective d’utiliser cette chose dans les années à venir. Le 2e répond positivement aux tâches les plus élémentaires: l’ouverture d’applications peut prendre plusieurs secondes, et même taper est une corvée. Lorsque je laisse mes pouces bouger à pleine vitesse, le téléphone ne parvient généralement pas à enregistrer les caractères que j’ai tapés. La correction automatique de Gboard fait un travail admirable pour compenser cela, mais je me suis quand même retrouvé intentionnellement à bouger plus lentement que je ne le ferais naturellement pour éviter les fautes de frappe qui ne se produiraient pas sur d’autres téléphones. L’interface utilisateur ne rend même pas à une fréquence d’images standard: dans mes tests, le 2e oscillait entre 54 et 55 images par seconde.

Naviguer dans le lanceur d’actions est également frustrant. Vous pouvez faire glisser l’écran d’accueil vers le bas pour ouvrir le volet de notification, mais uniquement sur un espace vide – si votre doigt commence sur une icône d’application, un dossier ou un widget, le volet ne s’ouvre pas. De manière déconcertante, balayez vers la gauche ou la droite pour passer d’un écran d’accueil à l’autre Est-ce que ouvrez le volet de notification si votre doigt se déplace sur une icône ou un widget. Pourquoi?

Au moins, la durée de vie de la batterie est tout à fait adéquate. J’ai pu tirer sept heures de temps d’écran sur la cellule de 4000 mAh en une seule journée et six heures d’utilisation plus légère sur deux jours.

Appareils photo

Il est difficile de critiquer un téléphone aussi bon marché que le 2e pour la qualité de la photo; vous n’obtiendrez pas de bonnes photos objectivement avec quelque chose de beaucoup moins cher que le Pixel 4a, qui coûte presque deux fois plus cher. Cela dit, les performances de l’appareil photo des deux capteurs sont au mieux moyennes pour un téléphone de cette classe. Les photos sont assez boueuses, la plage dynamique est médiocre et les couleurs sont généralement délavées.

La mise au point est également un problème: j’ai essayé pendant plusieurs minutes de faire en sorte que le 2e se concentre sur mon chien dans le premier plan ci-dessus, et il a carrément refusé.

Devriez-vous l’acheter?

Je ne le ferais pas. La durabilité est importante – les produits dont nous fabriquons l’électronique sont limités et difficiles à récolter, et la façon dont la plupart d’entre eux sont éliminés n’est pas beaucoup mieux. Il est donc réconfortant de voir des entreprises essayer de s’attaquer à ces problèmes, du moins en théorie: le Teracube 2e est garanti quatre ans, il est fabriqué à partir de matériaux recyclés, il est facile à réparer et sa batterie est remplaçable sans aucune connaissance technique. comment. Il est également livré dans un emballage propre et spartiate, avec un étui de protection biodégradable. Ce sont toutes des choses objectivement bonnes. Mais pour espérer durer trois ou quatre ans, un téléphone doit être vraiment solide quand il est sorti, et le Teracube 2e ne l’est tout simplement pas. Construire un appareil à super budget est antithétique à la longévité: le 2e ressemble à un téléphone de 2015 aujourd’hui, et il sera atroce d’essayer de l’utiliser en 2025 – même avec une batterie neuve, et même si Teracube peut tenir sa promesse de trois ans de mises à jour logicielles (une affirmation sur laquelle j’ai de sérieux doutes à la lumière du chipset MediaTek à faible loyer du 2e). Si Teracube construisait un téléphone à 499 $ ou 599 $ avec la même philosophie – un téléphone avec, par exemple, un écran 1080p, six Go de RAM et un chipset Snapdragon de milieu de gamme, qui était toujours facile à réparer et était assorti d’une longue garantie – je pense que ce serait sur quelque chose. Mais ce téléphone à 199 $ est à la limite du jetable, et ce n’est guère écologique – et le positionner de cette façon semble malhonnête. Si vous voulez faire votre part, assurez-vous que votre prochain téléphone durera réellement quatre ans et en tirerez le meilleur parti.

Achetez-le si:

Vous avez envie d’une éco-expérience de vivre avec moins.

Vous savez que vous prévoyez de recycler votre prochain téléphone dans un an et que vous voulez vous sentir mieux.

Ne l’achetez pas si:

Littéralement, n’importe quelle facette d’un smartphone compte plus pour vous qu’une batterie remplaçable.

Vous pouvez vous offrir un téléphone Pixel 4a ou Samsung Galaxy série A, qui bénéficient tous deux d’une longue assistance logicielle garantie.