08/06/2021 à 10:27 CEST

Jesús Vallejo (Saragosse, 1997) est clair: “Nous devons profiter de ce que nous vivons car nous n’allons plus jamais le vivre & rdquor;. Avec l’opportunité de remporter une médaille d’or olympique samedi, le capitaine de l’équipe olympique espagnole de football assiste à l’. et assure que, “pour le moment & rdquor;, il n’est pas nerveux et pense avoir obtenu l’argent car” ce n’est pas facile à tous & rdquor ;.

La semaine prochaine, avec un métal autour du cou, il sera temps de penser à l’avenir et le défenseur veut être de retour dans “Disney World”, en référence à Installations du Real Madrid Qu’il en profitait tout le temps, conscient des opportunités qui s’offraient à lui. « Mon rêve est de rester & rdquor ;, révèle un Vallejo qui peut décrocher une médaille d’or au Japon ; un endroit qui, pour Oliver et Benji, est à blâmer pour un grand fan de Formule 1 et Fernando Alonso ayant été footballeur.

Question: Il est nerveux?

Réponse : Non, pas pour le moment. Nous avons encore le match contre le Japon assez récent et nous nous remettons de ce match qui était assez difficile. Il a fait du bien de laisser passer un peu de temps, grâce à la journée de repos supplémentaire, il est bon de lui laisser le temps de récupérer.

Question :Savez-vous que vous avez déjà remporté une médaille ?

R : Il m’arrive que parfois on a l’impression qu’on n’a rien gagné et d’autres fois tu dis « bon, on a déjà de l’argent & rdquor ;. Bien sûr, nous allons nous battre pour l’or, mais vous devez être conscient et vous rappeler que nous avons déjà une médaille garantie. Ce n’est pas facile du tout d’être arrivé jusqu’ici.

Question : Vous êtes le capitaine de cette équipe. Aucun trophée n’est levé ici & mldr; Qu’est-ce qu’être le capitaine signifie pour vous ?

R : C’est un privilège de pouvoir représenter mon pays et mes coéquipiers, j’essaie d’être capitaine sur et en dehors du terrain. Dans cette concentration, il y a eu de nombreuses étapes à franchir, des difficultés et des circonstances. Mais nous sommes déjà là où nous voulons.

Question : Le délégué de classe.

R : Parfois, cette fonction joue un peu, surtout en dehors du terrain. Aidez tout le monde, donnez un coup de main pour tout coordonner, même si nous aurons des gens derrière nous qui nous aident toujours.

Question : Lors de la conférence de presse après les demi-finales contre le Japon, il a déclaré que tout ce qu’il avait fait ces deux dernières années s’était concentré sur ces Jeux olympiques. Expliquez-vous.

R : Je parlais de la décision de quitter Wolverhampton et d’aller à Grenade. Il était très clair qu’il voulait faire partie d’une équipe dans laquelle il était à son plaisir personnel et sportif. C’est pourquoi je suis allé à Grenade à Noël 2019 et après la pandémie, je voulais continuer une saison de plus, car j’ai vu que c’était l’endroit idéal pour grandir en tant que joueur et en tant que personne. Grâce au fait que les choses ont été très bien faites à Grenade, je suis ici.

Question : Vous avez une Ligue des Champions dans votre palmarès, vous avez joué dans les ligues majeures & mldr; Pourquoi les Jeux Olympiques sont-ils si spéciaux pour un footballeur ?

R : Surtout parce que dans le cas du football, c’est quelque chose d’unique. J’ai 24 ans et ce sont mes premiers, derniers et seuls jeux (rires). Il semble qu’il faille en profiter au maximum et s’imprégner de l’expérience olympique. Maintenant, nous avons l’or & mldr; aussi le vivre avec des gens de ton âge. Il y a beaucoup de collègues que je connais depuis que j’ai 16 ou 17 ans et c’est quelque chose d’incroyable ; l’environnement qui est vécu dans une sélection comme celle-ci est différent.

P: Vous êtes pour tout. Partout où ils l’ont mis, et il sort avec une excellente attitude du banc. Comment le gérez-vous ?

A: Remarquez que lorsque j’ai été à Madrid et à Saragosse, je n’ai pas eu à sortir même une fois les jours où j’étais sur le banc. Et regardez comment le football est comme ça plus tard à Grenade, j’ai dû sortir beaucoup de fois ; Foulquier est blessé et je dois partir pour cinq minutes, les autres pour tout le match & mldr; Grâce aux expériences que j’ai vécues, notamment cette saison, ils m’ont appris que les gens sur le banc doivent vivre le match comme s’ils allaient jouer. C’est ma façon de vivre les choses, avec la chemise et les protège-tibias.

Question :Sinon, comment cela a-t-il changé depuis cette année 2019 où ils ont remporté l’Europe des moins de 21 ans?

R : Avec une personnalité similaire. Vous acquérez de l’expérience dans le football professionnel, rencontrez les personnes qui vous aident le plus et celles qui vous aident le moins & mldr; vous avez plus de vision de la situation et vous n’êtes pas seul dans ce qu’est la performance sportive. Cela aide à avoir une vision globale.

Question : On m’a dit qu’à votre arrivée au Real Madrid, la Cité des Sports du Real Madrid était comme Disney World pour vous.

A : Je ne sais pas qui vous en a parlé, mais c’est tel quel (rires). J’y passais plus de temps qu’à la maison car j’aimais prendre soin de moi. J’étais conscient que toutes les équipes ne disposent pas de ces installations et que lorsque vous quitterez Madrid, vous n’aurez pas ces installations ; bien qu’alors vous vous adaptez à tout. J’espère que cette année je pourrai retourner à Disney World.

Question : L’importance de réaliser que l’on est heureux quand on l’est, et pas après.

R : Bien sûr. Vous ne savez pas où vous serez demain. Par exemple, comme je l’ai dit, profitez de ce que nous vivons ici aux Jeux Olympiques parce que nous ne reverrons plus jamais cela; Il nous reste trois ou quatre jours pour le vivre pleinement et que personne ne nous les enlève.

Question : Avant, nous avons commenté la question du Real Madrid. Sergio Ramos et Raphael Varane sont partis, voyez-vous cela comme une grande opportunité pour vous ?

R : Oui, je suis conscient que lorsque je reviendrai de ces Jeux Olympiques, Dani (Ceballos) et Marco (Asensio) ainsi que je retournerai à Valdebebas et affronterai la saison ; que la Ligue commence dans la même semaine que nous revenons. Cette compétition s’est très bien déroulée. Jusqu’à fin août, vous savez déjà que nous, les athlètes, avons notre valise prête, mais mon illusion est de rester, de bien faire les choses et d’essayer d’apporter mes qualités à l’équipe.

Question : J’ai parlé avec Rafa Mir il y a quelques jours. Il attend un changement d’équipe et il m’a dit qu’il cherchait quelque chose d’aussi simple que d’être heureux. Vous aussi?

R : J’ai le don de m’adapter à différentes situations. A l’étranger, en Espagne, à Madrid ou partout où il joue. J’espère que je serai à Madrid la saison prochaine, mais je serai heureux, c’est clair pour moi.

Question : La dernière. Maintenant que vous êtes si proche de l’or, avez-vous des promesses à tenir ?

R : Rien, les promesses plus tard. Quand on l’aura, quoi que je joue en ce moment avec la médaille dessus (rires).