Ce n’est pas fini à Abou Dhabi… Mercedes dépose son intention de faire appel

Mercedes a déclaré son intention de faire appel du résultat du Grand Prix d’Abou Dhabi après que les commissaires sportifs ont rejeté leur protestation contre l’article 48.12.

La course s’est terminée dans des circonstances dramatiques et controversées car la décision a été prise de reprendre la course avec un tour restant après une période de Safety Car.

L’accident de Nicholas Latifi a déclenché la voiture de sécurité alors que Lewis Hamilton menait et semblait bien parti pour un huitième championnat du monde, mais cette neutralisation de la course a permis au coureur P2 et rival pour le titre de Hamilton, Max Verstappen, de s’arrêter pour des pneus tendres et de ne pas perdre de temps.

C’est une procédure normale avant que la voiture de sécurité ne libère le peloton pour que les voitures doublées soient autorisées à se défaire et à dépasser la voiture de sécurité. Mais Abu Dhabi était controversé car seuls les pilotes entre Verstappen et Hamilton l’ont fait, plutôt que tous ces coureurs doublés.

Verstappen a dépassé Hamilton dans ce dernier tour, s’autoproclamant champion du monde pour la première fois de sa carrière.

pic.twitter.com/uV83r7a2oZ – Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) 12 décembre 2021

Après la course, Mercedes a lancé deux réclamations, l’une concernant cette interprétation de l’article 48.12, l’autre concernant Verstappen qui aurait dépassé Hamilton derrière la voiture de sécurité.

Ce dernier a été le premier de ces appels à être radié, et plus tard la décision d’accorder le même traitement à la protestation de Mercedes au titre de l’article 48.12 est arrivée.

Mercedes a toutefois formé un recours contre la décision relative à l’article 48.12.

À ce stade, il est important de noter qu’il ne s’agit pas d’un appel officiel, mais simplement d’un avis de Mercedes qu’ils examineront leur cas et prendront ensuite une décision finale quant à savoir s’ils soumettent ou non un autre appel.

Mercedes a maintenant 96 heures pour confirmer sa décision, ce qui signifie que la date limite est jeudi.