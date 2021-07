“Ce n’est pas fini, nous devons être prêts pour Milwaukee”

in

18/07/2021 à 11h50 CEST

.

Chris Paul et les Phoenix Suns Ils ont subi une douloureuse défaite à domicile contre les Milwaukee Bucks (119-123) qui les laisse au bord du gouffre lors de ces finales, mais le meneur vétéran a défendu qu’il n’y avait toujours rien de décidé et a demandé à son équipe de se préparer pour le prochain match.

“Nous savions que ce ne serait pas facile. Nous ne nous attendions pas à ce que ce soit le cas. C’est difficile. Notre entraîneur nous l’a dit toute l’année : ce que nous voulons, c’est de l’autre côté de la dureté. Et cela ne peut pas être plus difficile que maintenant”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

“Nous devons donc nous regrouper et tirer les leçons de cette défaite. Mais ce n’est pas fini : nous devons être prêts pour le sixième match”, a-t-il ajouté.

Les Bucks ont remporté une énorme victoire face aux Phoenix Suns qui ouvre la possibilité aux Milwaukee, qui dominent les finales 2-3, d’être couronnés devant leur public mardi prochain lors du sixième match.

Les Bucks ont arraché le facteur du terrain aux Suns avec une brillante performance de leur trio vedette: Giannis Antetokounmpo (32 points, 9 rebonds, 6 passes décisives), Khris Middleton (29 points et 7 rebonds) et Vacances à Jrue (27 points et 13 passes décisives).

Pour les soleils, Devin Booker il a marqué 40 points, mais pendant la majeure partie du match, il était très seul en attaque.

Jusqu’aux dernières mesures du match, les Suns ont raté la meilleure version de Chris Paul, qui a finalement terminé avec 21 points et 11 passes décisives et qui a été la clé pour tenter le retour.

Paul a été interrogé spécifiquement sur le deuxième quart du match, qui a commencé avec un clair 37-21 en faveur mais s’est terminé à la mi-temps avec un 61-64 pour les Bucks après un énorme set des visiteurs (24-43).

“Les matchs durent 48 minutes. Je vais y revenir et regarder ce deuxième quart-temps, mais nous devons jouer la façon dont nous avons commencé le match. Nous devons obtenir un match entier comme ça, surtout aller à Milwaukee”, a-t-il déclaré.

Pour sa part, Booker a reconnu qu’il s’agissait d’une “perte difficile” pour les Suns.

“Nous avons pris un bon départ et nous nous sommes emportés. Ils sont restés résistants et ont continué à jouer”, a-t-il déclaré.

Comme vous l’avez dit à d’autres occasions, Booker Il a insisté pour que le match des Suns commence par la défense et a déclaré qu’ils devaient s’améliorer là-bas pour le match décisif de mardi à Milwaukee.

Enfin, le jeune gardien a été interrogé sur le jeu clé du match, quand, à 29 secondes de la fin, les Suns n’en menaient qu’un seul et avaient la possession.

Le ballon est allé à Booker, mais Holiday le lui a arraché et a donné un formidable alley-oop à la contre-attaque pour Antetokounmpo, qui a également reçu un supplément gratuit.

“J’ai essayé de marquer, Jrue était derrière moi. Je me suis retourné et il était là”, a-t-il résumé. Booker.