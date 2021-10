Ce n’est pas gagné d’avance, mais Max Verstappen est le favori du titre

Damon Hill a qualifié Max Verstappen de favori du titre, mais a souligné que tout pouvait arriver lors des cinq dernières courses de la saison.

Verstappen a brillamment résisté à Lewis Hamilton dans les derniers tours d’un Grand Prix des États-Unis captivant dimanche alors que la Mercedes se rapprochait de pneus plus frais.

Le pilote Red Bull avait été dépassé au départ par son rival au titre, mais une stratégie audacieuse de son équipe lui a permis de regagner sa position sur la piste et malgré l’inconvénient de rouler sur des gommes usées, Verstappen a gardé son sang-froid pour remporter la victoire et creuser l’écart à Hamilton dans le championnat des pilotes à 12 points.

Avec la manière dont il a remporté la victoire et à quel point la forme de Red Bull est menaçante, Hill pense que le Néerlandais est dans la loge en l’état – mais sait que toute erreur pourrait s’avérer décisive pour le reste de l’année.

Un autre jalon atteint pour @redbullracing 🙌#USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/BBob4CzxbU – PlanetF1 (@Planet_F1) 25 octobre 2021

« Je ne déclarerais jamais cela gagné d’avance à ce stade de la saison », a déclaré le champion du monde 1996 sur Sky Sports.

« Il y a tellement de mésaventures dans notre sport et, vous savez, 25 points en jeu pour une victoire et rien si vous ne terminez pas.

« Cela peut évidemment arriver dans notre sport et cela s’est produit dans le passé, et cela arrivera probablement à quelqu’un d’ici la fin de la saison.

« La question est, est-ce que ce sera Lewis qui subira un DNF ou quelque chose comme ça ou sera-ce Max, ou est-ce que ce sera une saison où Lewis devra récupérer ce déficit de points qu’il a?

« Sur les courses restantes, il doit vraiment recommencer à gagner. C’est huit contre cinq de victoires pour Max, donc ça ressemble à son titre pour le moment.

Verstappen a perdu la tête à deux reprises cette saison, avec son éclatement de pneu en Azerbaïdjan suivi de sa collision à grande vitesse avec Hamilton à Silverstone.

Mais en faveur de Red Bull, Verstappen a pris le maximum de points à Austin – traditionnellement un bastion de Hamilton et Mercedes – et les deux circuits suivants, au Mexique et au Brésil, ont traditionnellement penché vers Red Bull dans le passé, en raison de la haute altitude des pistes convenant L’unité de puissance de Honda.