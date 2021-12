Ce n’est pas Google, c’était le site le plus visité de tout Internet en 2021 | La technologie

La plate-forme vidéo courte TikTok est devenue le site le plus visité de toute l’année 2021, et si vous ne l’avez pas encore téléchargé, vous le ferez probablement maintenant.

Si beaucoup pensaient que Google était synonyme d’Internet, les choses ont changé en 2021, car la populaire application TIC Tac, que vous avez sûrement installé sur votre téléphone mobile et votre tablette, a été le site le plus visité de toute l’année 2021.

Y es que según los datos publicados por Cloudflare, TikTok ha superado a Google en lo que respecta a los dominios más populares de 2021, por encima de todos esos servicios de Google que forman ya parte de nuestra vida como los mapas, traducción, noticias y beaucoup plus.

Au cas où vous ne le sauriez pas, TikTok est une plate-forme sur laquelle les utilisateurs peuvent publier de courtes vidéos d’une durée maximale de trois minutes et appartient à la société chinoise ByteDance. C’est une application dans laquelle naissent de nouveaux influenceurs, capables de traiter les masses et beaucoup d’entre eux sont devenus populaires en raison de leur originalité.

Bien qu’au début, TikTok se soit caractérisé par le fait d’attirer un très jeune public, au fil du temps, il a réussi à devenir célèbre parmi tous les âges, et cela est attesté en étant le domaine le plus visité de toute l’année 2021.

Pourtant, des marques sont déjà présentes sur TikTok, sur une plateforme qui héberge déjà des créateurs de contenu qui pourraient finir par gagner des milliers de dollars, et avec une seule marque.

Les 10 domaines les plus visités en 2021 :

TikTok.com Google.com Facebook.com Microsoft.com Apple.com Amazon.com Netflix.com YouTube.com Twitter.com WhatsApp.com

TikTok est la seule plate-forme non américaine sur la liste des 10 sites les plus visités au monde, ce qui pourrait nous montrer que les temps changent avec une présence de plus en plus chinoise dans les différentes applications disponibles en téléchargement.