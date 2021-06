Ce n’est pas grave, juste des badauds de Disneyland qui regardent une partie de Toontown se faire démolir pour une nouvelle attraction

Aujourd’hui, les investisseurs en Iconiques (NASDAQ :IKNX) et les actions IKNX enregistrent des gains absolument impressionnants. En effet, les actions d’IKNX sont en hausse de plus de 90% au moment de la rédaction sur un volume très important. Source : Shutterstock Maintenant, pour diverses actions liées à la crypto-monnaie, une telle volatilité peut être attendue de […] More