Tom Cruise et Christopher McQuarrie ont développé une formule gagnante avec Mission : Impossible, en prenant tout ce qui est génial dans la franchise et en l’utilisant et en élargissant ce qui l’a précédé. Le résultat a été une série de films d’action incontournables qui deviennent de plus en plus fous à chaque entrée. Espérons qu’il n’y ait plus de retards et que nous puissions enfin voir tout le travail que les stars et l’équipe ont mis pour faire un film aussi dynamique.