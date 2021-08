Ce n’est pas grave, Reese Witherspoon suit sa vente d’entreprise de 900 millions de dollars avec une rom-com d’Ashton Kutcher

Your Place Or Mine sera l’histoire de deux meilleurs amis qui vivent sur des côtes opposées, mais lorsque l’un d’eux décide de poursuivre le rêve de sa vie, l’autre se porte volontaire pour garder un œil sur son fils adolescent. Les personnages échangent leurs maisons et changent chacune de leur vie. Il n’y a pas encore de mot sur qui est qui. Reese Witherspoon fait partie du projet depuis l’année dernière, avec une autre comédie romantique de Netflix appelée The Cactus, mais nous venons d’apprendre que Kutcher est sa co-star, ce qui rend cela deux fois plus excitant.