Ce n’est pas la couche 1 ou la couche 2, il est temps pour LayerZero

Alors que les solutions de couche 1 comme Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Binance Smart Chain (BSC), Polkadot (DOT) et Cardano (ADA) tentent de rivaliser avec Ethereum, les solutions de couche 2 comme Arbitrum et Optimism sont là pour résoudre le problème des frais élevés et de la congestion sur le réseau Ethereum et gagnent du terrain.

Mais alors que les couches 1 et 2 sont occupées à se surpasser, la couche 0 est entrée en scène.

Serait-ce la nouvelle mode ? C’est à voir, mais cette semaine, Bryan Pellegrino, co-fondateur et PDG de LayerZero Labs, a présenté LayerZero, un protocole d’interopérabilité Omnichain.

Selon Pellegrino, la mission de LayerZero est simple : connecter toutes les applications sur toutes les chaînes, avoir une connectivité sans frontières (EVM, Non-EVM, L1 et L2) et rendre l’intégration avec LayerZero extrêmement simple pour les développeurs.

« À l’heure actuelle, les ponts peuvent être un gâchis », a noté Pellegrino en soulignant que les différentes couches 1 ont tous des pools de liquidités indépendants et que nous n’avons pas nativement AVAX <> Solana et Avax <> BSC.

Contrairement à cela, LayerZero permettra un pool unique de liquidités unifiées reliant toutes les chaînes connectées, ainsi que des prêts natifs inter-chaînes, ce qui signifie prêter sur une chaîne et emprunter sur une autre de manière transparente, et une gouvernance unifiée, c’est-à-dire la capacité de échangez en toute transparence AMM (A) -> AMM (B) indépendamment de la chaîne, de la couche ou de l’actif.

Tout cela sera activé de manière native dès le premier jour au-dessus de LayerZero, dont les contrats sont actuellement en cours d’audit et « seront mis en ligne peu de temps après leur achèvement », a-t-il déclaré.

Ils construisent également le premier projet entièrement sur le protocole LayerZero sans permission appelé Stargate, sur lequel les détails seront bientôt partagés.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.