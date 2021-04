Ce n’est pas la peur de conduire une panique COVID-19 insensée. C’est du dégoût ⋆ 10z viral

Tout au long de l’épidémie de COVID-19, des sceptiques incurables ont fait valoir que de nombreuses mesures du COVID-19 ne reposaient pas sur la science et la raison, mais sur la peur d’une classe dirigeante de plus en plus autocratique imposant de nouvelles normes à une population de plus en plus intolérante et conformiste.

Ceux qui sont encore plus enclins au scepticisme soutiendraient que l’autocratie, le conformisme et l’intolérance sont eux-mêmes, de par leur nature, des mesures de santé publique très efficaces. Ils ont évolué dans la société humaine primitive précisément parce qu’ils protègent de la maladie. Le dégoût, pas la peur, est l’émotion qui les anime.

Ces trois postulats indiquent des alternatives rationnelles aux restrictions de la pandémie sur les libertés civiles et sous-tendent une toute nouvelle façon de comprendre l’histoire des conflits humains.

Comment les épidémies affectent la gouvernance

En 2009, s’appuyant sur des données collectées par des scientifiques en sciences sociales et biologiques depuis les années 1980, des chercheurs de l’Université du Nouveau-Mexique ont publié un article influent, «Parasites, démocratisation et libéralisation des valeurs dans les pays contemporains». Leurs résultats ont montré que des niveaux élevés de collectivisme, d’autoritarisme, de loyauté au sein du groupe, de mépris des droits de propriété, de xénophobie et de restriction sexuelle dans les pays modernes «correspondent positivement à une prévalence élevée de maladies infectieuses» dans ces pays.

L’article avance une conclusion remarquable: «la théorie de la maladie de la démocratie». La théorie est que, il y a plus de 100 000 ans, le système immunitaire comportemental humain a développé une «stratégie conditionnelle unique avec deux tactiques de base», aboutissant à des résultats sur une «large gamme de valeurs allant du collectivisme élevé à l’individualisme élevé» en réponse à des conditions de prévalence de la maladie élevée et faible, respectivement.

Il en résulte un large éventail historique de systèmes politiques allant de l’autocratie à la démocratie. Lorsque la maladie est faible: «(1) les personnes socialement puissantes adoptent une vision du hors-groupe comme étant composé de personnes semblables à celles au pouvoir, et également humaines, et (2) l’ex-groupe privé de ses droits dévalorise l’autorité et considère [itself] aussi précieux que l’élite. Lorsque la maladie est élevée, l’inverse se produit. Par rapport à la prévalence de la maladie, des facteurs tels que le développement économique, les conflits armés et la disponibilité des ressources jouent un rôle moindre dans la détermination du système choisi.

Le dégoût, pas la peur

Surtout, la peur n’est pas l’émotion qui replie la courbe de l’histoire vers l’injustice chaque fois qu’une nouvelle maladie apparaît. La peur est une force partiellement cohésive, et chez les animaux sociaux, elle a évolué pour monter des défenses conjointes contre les menaces violentes.

Une pandémie est différente d’une guerre ou d’une catastrophe naturelle: plus les gens sont «ensemble», plus ils risquent de s’infecter mutuellement et de se tuer mutuellement. Sauf dans les cas pathologiques, il y a peu de risque de décès par violence de sa propre mère, par exemple. Ce n’est pas le cas avec la mort par maladie. Différents réflexes sont nécessaires pour réagir aux différents risques. Une autre émotion a évolué pour les déclencher: le dégoût.

Depuis les années 1980, des psychologues sociaux comme Paul Rozin, son célèbre étudiant Jonathan Haidt, Mark Schaller et de nombreuses autres personnes brillantes ont commencé à examiner de plus près les raisons pour lesquelles les humains éprouvent du dégoût. Depuis lors, le domaine s’est développé pour inclure des données bioscientifiques dures, qui corroborent et élaborent les découvertes psychologiques. Fondamentalement, les résultats montrent que l’émotion de dégoût a évolué pour se protéger des maladies transmissibles en activant les réflexes d’évitement des agents pathogènes du corps, tels que le recul, la purge et la distanciation sociale – définis collectivement comme le «système immunitaire comportemental».

Le système immunitaire comportemental, comme le réflexe «gel-combat-fuite» fondé sur la peur, est contrôlé de manière autonome, indépendamment de la pensée rationnelle, par des processus subconscients sujets aux fausses alarmes. Ses réactions aux stimuli de dégoût sont «immédiates et convaincantes, même face à leur nature apparemment irrationnelle». Cela provoque un changement profond de l’attraction à la répulsion, apparemment en un instant, avec peu de base rationnelle donc apparente à l’observateur non affecté.

George Orwell a écrit que quatre mots révélaient le véritable secret des distinctions de classe à son époque: «Les classes inférieures sentent».

La haine raciale, la haine religieuse, les différences d’éducation, de tempérament, d’intellect, même les différences de code moral, peuvent être surmontées; mais la répulsion physique ne le peut pas. Vous pouvez avoir une affection pour un [criminal], mais vous ne pouvez pas avoir d’affection pour un homme dont le souffle pue – pue habituellement, je veux dire. Quelque bien que vous puissiez lui souhaiter, si vous admirez son esprit et son caractère, si son haleine pue, il est horrible et au fond de votre cœur vous le détesterez. La route de la jetée de Wigan (1937).

C’est lorsque les membres du groupe sont «amenés à croire que [members of the out-group] sont sales que le mal est fait », a écrit Orwell. Le dégoût, peut-être plus que la peur ou la cupidité, semble être la principale source de la plupart des conflits humains.

Comment le dégoût change les gens

Pour faciliter le passage d’une société à la stratification et à l’autocratie, le dégoût active de profonds changements de personnalité. L’exposition à des stimuli de dégoût réduit l’individualisme, la tolérance, l’extraversion et l’ouverture à de nouvelles expériences. En même temps, le dégoût augmente l’obéissance, l’ethnocentrisme, le puritanisme sexuel et le conformisme.

Avant la médecine moderne, affirment les chercheurs dégoûtés, «la prévention de l’infection dépendait en grande partie de l’adhésion superstitieuse aux rituels locaux et à d’autres normes culturelles», comme inventé et imposé par la condamnation morale d’une élite locale du groupe. De tels changements de personnalité peuvent faire de la superstition la nouvelle norme dans une société autrefois rationnelle.

Nouvelles données collectées depuis le début de l’accord pandémique COVID-19 avec des prévisions de recherche dégoûtantes. La sensibilité au dégoût pré-pandémique chez les sujets individuels suit parfaitement leur anxiété signalée pendant la pandémie. Les niveaux de sensibilité au dégoût mesurés précédemment chez les Américains, les Polonais et les Australiens ont considérablement augmenté depuis le début des verrouillages.

Pourquoi les conservateurs ne sont-ils pas plus dégoûtés?

Au lieu de sonner l’alarme, cependant, le champ du dégoût semble manquer largement la signification de ses propres prédictions. Cela peut être dû au goût malheureux de certains psychologues et psychiatres libéraux de diagnostiquer ceux qu’ils identifient comme conservateurs avec diverses faiblesses mentales par rapport aux libéraux, y compris une plus grande sensibilité au dégoût.

Les auteurs de la «théorie de la maladie de la démocratie», par exemple, ont étrangement conclu que le collectivisme est une valeur conservatrice et que les libéraux sont des individualistes robustes. Avant la pandémie, Haidt condescendait: «Les conservateurs réagissent plus fortement que les libéraux aux signes de danger, y compris la menace de germes et de contamination, et même les menaces de faible niveau telles que les explosions soudaines de bruit blanc.»

Après que les «conservateurs» n’aient généralement pas réagi de cette façon au COVID-19, mais que les «libéraux» l’ont fait, Ezra Klein de Vox a interviewé Haidt pour un article qui demandait: «Pourquoi les libéraux ont-ils plus peur du coronavirus que les conservateurs?» Haidt a blâmé Trump. «Les libéraux agissaient par souci, pas par peur», a paraphrasé Klein la voxplanation d’un autre psychologue libéral.

La politisation effrénée est un obstacle intellectuel majeur sur les esprits par ailleurs brillants du champ du dégoût. En réalité, le dégoût renforce les traits de caractère que les deux côtés de l’allée, sélectivement pour des raisons politiques plutôt que psychologiques, condamnent à juste titre comme les principales sources de dysfonctionnement dans la société moderne: le racisme, le socialisme, l’homophobie, la misogynie, l’autoritarisme, le culte et l’obéissance aveugle. .

Les tribunaux et les branches politiques devraient prendre en compte le rôle corrosif du dégoût lorsqu’ils examinent les coûts et les avantages de toute mesure de santé publique COVID-19 – et lorsqu’ils réfléchissent à la question de savoir si les préjugés inconscients au sein du groupe, enflammés par le dégoût du COVID-19, peuvent influencer leurs propres conclusions. Le même conseil s’applique aux chercheurs dégoûtés.

COVID n’est pas assez mauvais pour maintenir le dégoût

Juste avant l’émergence du COVID-19, l’historien de l’Université de Yale, Frank Snowden, a noté comment les premières campagnes européennes modernes contre la peste bubonique «ont marqué une vaste extension du pouvoir de l’État dans des sphères de la vie humaine qui n’avaient jamais été soumises à une autorité politique. Dans «Epidemics and Society», un livre d’histoire qui se lit maintenant comme une prophétie, Snowden a écrit qu’à l’ère de l’absolutisme inauguré par la peste noire, «l’argument irréfutable d’une urgence de santé publique» justifiait «le contrôle de l’économie et du mouvement. de personnes »,« la surveillance et la détention forcée »,« l’invasion des maisons et l’extinction des libertés civiles ». L’avenir semble tout aussi sombre.

Il y a, cependant, un aspect majeur de la pandémie de COVID-19 qui empêche un retour à l’autocratie de devenir une conclusion entièrement perdue. Comparé aux pandémies passées, le coronavirus n’est pas exactement virulent. Il n’y a pas de corps dans les rues. Statistiquement, de nombreuses personnes ne connaissent personnellement personne qui est décédée de la maladie. La plupart, cependant, connaissent quelqu’un qui l’a attrapé et s’est rétabli.

La saillance du risque de COVID-19 est en grande partie construite par la sagesse des «experts», sous la forme de rapports médiatiques et d’ordonnances de verrouillage du gouvernement. À bien des égards, le risque et la sagesse semblent désormais illusoires. De CDC à CNN, la confiance du public passe de faible à nulle, et même les sceptiques pourraient espérer que l’illusion disparaîtra bientôt.

Les archétypes de la sagesse populaire, comme «Le garçon qui criait au loup» et «Chicken Little», apprennent aux enfants à reconnaître la peur des acteurs rationnels et irrationnels, ainsi qu’à se prémunir contre les fausses alarmes que la peur provoque souvent. Aucun conseil explicite de ce genre n’existe encore pour le dégoût. À la lumière de la science et de l’histoire récentes, cependant, la société ferait bien de cesser de nourrir ses marchands de dégoût.

Les fantaisies hypocondriaques représentent donc

Navires, armées, batailles au firmament;

Jusqu’à ce que les yeux fixes résolvent les exhalaisons,

Et tout à sa première question, le cloud, la résolution.

—Daniel Defoe, un journal de l’année de la peste (1722).