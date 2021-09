Ce n’est pas le bracelet à breloques de votre mère – WWD

Comment faire un bracelet à breloques cool, moderne et un peu audacieux ?

La créatrice de bijoux Francesca Amfitheatrof relève ce défi dans Codebreaker, une élégante échelle en argent entourant le poignet dans laquelle s’insèrent des clous et des lettres qu’elle a surnommées Brix.

La deuxième volée de produits pour son concert latéral Thief & Heist – son travail quotidien est directeur artistique pour les bijoux et les montres chez Louis Vuitton – le bracelet unisexe utilise un mécanisme en instance de brevet qui permet au carré Brix de s’enclencher de manière satisfaisante, tout en restant suffisamment lâche pour émettent un charmant tintement.

“La plupart des bijoux sont statiques et silencieux”, a déclaré Amfitheatrof dans une interview. « Vous échangez, vous changez, vous personnalisez – ce sont des bijoux en mouvement… Vous achetez un bracelet et il a une vie sans fin parce que vous pouvez le changer constamment.

“Je crois aussi que l’argent va avoir un grand retour”, a-t-elle ajouté.

Chaque bracelet est livré avec un outil en métal pour extraire le Brix, bien qu’un cure-dent puisse faire l’affaire à la rigueur.

Vendu exclusivement sur Thiefandheist.co à partir du 21 septembre, le Codebreaker coûtera 289 $ tandis que chaque « charme » carré coûte 38 $. Amfitheatrof commence avec un bracelet en argent, l’alphabet complet et quatre sortes de clous. Celui qu’elle portait énonçait “Escape”.

Le bracelet en argent peut être personnalisé avec des lettres et des clous. Courtoisie

Les lettres sont en relief, disposées en angle et dans une police rappelant les affiches de propagande de la Russie soviétique. Chaque Brix est emballé dans une coquille en papier de bambou sans javel fixée sur une chaîne, qui peut également être suspendue à des passants de ceinture ou à des sacs à main pour offrir comme cadeaux impromptus aux autres propriétaires de Codebreaker.

“Pour moi, ce n’est jamais fini : nous pouvons faire des symboles, des chiffres, des caractères chinois, des signes astrologiques – vous l’appelez – et ensuite des pierres colorées”, a-t-elle déclaré. « Vous avez beaucoup d’espace pour y mettre du Brix, mais il a également fière allure avec des espaces vides. »

Une version un peu plus délicate du bracelet viendra ultérieurement en or 18 carats.

“Je ne suis pas ici pour créer d’énormes collections, mais pour créer des idées nouvelles”, a déclaré Amfitheatrof, qui a discrètement lancé sa marque en 2019 avec The Tag, un bracelet en plastique apposé d’un bouchon en argent qu’il faut couper pour l’enlever. – ou le porteur peut attendre quelques années qu’il s’use.

Elle a décrit le Codebreaker comme « jeune » et ayant une attitude forte.

Il y a de l’ironie dans le nom de la marque, car Thief & Heist soutient également des causes auxquelles Amfitheatrof croit, notamment Plastic Bank, qui lutte contre le plastique océanique, pour ses bracelets tag, et Ace New York pour le nouveau Codebreaker. Ace aide les sans-abri à reprendre leur vie en main grâce à des programmes d’éducation et d’emploi, tout en embellissant les communautés.

Le créateur a noté que les dons à Ace sont facultatifs au moment du paiement, tout en soulignant la mentalité Robin des Bois de la marque, qui allie commerce et causes.

« Nous voulons le prendre aux gens qui peuvent se le permettre et le donner à ceux qui ne le peuvent pas », a-t-elle déclaré. “Il y a un sens à Heist et c’est vraiment important pour moi.”

Designer globe-trotteuse née à Tokyo et formée à Central Saint Martins, Amfitheatrof a rejoint Vuitton en 2018. Avant cela, elle a dirigé l’équipe de conception de bijoux chez Tiffany & Co., devenant la première femme à occuper ce poste au sein de la célèbre marque américaine.

Amfitheatrof a fait irruption dans le monde de la mode et de l’art avec des bijoux en argent présentés par Jay Jopling de la galerie White Cube à Londres en 1993. La firme de design italienne Alessi vend toujours un bol en métal portant son nom.

VOIR ÉGALEMENT:

EXCLUSIVITÉ : Louis Vuitton embauche Francesca Amfitheatrof pour les montres et les bijoux

Louis Vuitton met l’accent sur la haute joaillerie avec la campagne Alicia Vikander

Les maisons de joaillerie adoptent des designs futuristes à Paris