Ce n’est pas le moment pour les commerçants de faire un don à Dogecoin

Qu’est-ce que Dogecoin (CCC :DOGE-USD) ? Son utilité a été à la fois une blague et un véhicule de négociation spéculative parmi les commerçants de mèmes. Mais aujourd’hui, la farce concerne ces taureaux qui n’écoutent pas vraiment Elon, ainsi que ce qui se dit sur le tableau des prix des pièces DOGE.

Source : Wollertz / Shutterstock

DOGE. Il a été autour du bloc. En fait, le jeton a été introduit en 2013 dans le but de provoquer le rire, selon ses créateurs. C’est toujours le cas. Mais Dogecoin a la concurrence à ses trousses.

Avec des actifs numériques de toutes tailles et une valeur essentielle et non essentielle estimée à plus de 9 000 pièces et jetons, la loi des grands nombres prend en charge davantage de pièces risibles. Ils taquinent avec la promesse de faire un investissement exceptionnellement risqué dans une entreprise qui change la richesse. Ne soyez pas dupe.

De nouvelles astuces pour Dogecoin ?

La pièce de monnaie Tiger King et les jetons de l’écosystème Tiger Cub récents avec l’aimable autorisation de Netflix (NASDAQ :NFLX) La star de Tiger King, Joe Exotic, souligne certaines preuves d’autres blagues circulant dans l’univers de la finance décentralisée.

Mais DOGE ne se repose pas sur ses lauriers et n’abandonne pas son titre. Récemment, la crypto a donné naissance à son propre jeton Baby Doge. Eh bien, en quelque sorte. Le “fils de Doge” autoproclamé a été créé par la communauté enragée de fans de DOGE.

La valeur de Baby Doge est celle d’une pièce hyper-déflationniste basée sur un organisme de bienfaisance et de sauvetage de chiens. C’est une mission louable et destinée à impressionner son parent DOGE avec des vitesses de transaction améliorées et un caractère adorable. Attention, ce sont leurs mots, pas les miens.

De manière impressionnante, la communauté de Baby Doge comprend désormais également le pilote NASCAR Brandon Brown qui parraine le Son of Doge en raison de sa philanthropie. Et jusqu’à présent, en un mois seulement, ce service a permis à la crypto de faire un don de près de 100 000 $ pour sauver nos amis à quatre pattes. Bon garçon bébé Doge !

Pourtant et quand il s’agit de DOGE, il est difficile d’apprendre de nouveaux tours à un vieux chien. Et aujourd’hui et quelle que soit votre apparence, ce n’est pas une bonne nouvelle pour les amateurs de Dogecoin.

Tableau des prix hebdomadaires Dogecoin

Source : Graphiques par TradingView

La vérité est là-bas. Et nul autre que de Tesla (NASDAQ :TSLA) Elon Musk et le promoteur le plus virulent de DOGE, a assuré qu’une blague spéculative a connu ses meilleurs jours.

À la mi-mai, dans le segment d’actualités populaire de Saturday Night Live, la vérité selon laquelle la crypto est une simple agitation et un véhicule à échanger a été dévoilée de la bouche d’Elon. Et ce n’était pas un tir au-dessus de la proue pour Dogecoin, c’était des munitions responsables du naufrage du DOGE.

Techniquement, une liquidation hémorragique à la suite de l’émission a été suivie de trois semaines d’activité de chandelier à l’intérieur. Pour les taureaux et les actions DOGE défiant rapidement le retracement de 62% de la pièce, cela a ouvert la voie à l’émergence d’une tendance haussière corrective. Il n’a pas réussi à livrer.

Au lieu de cela, une chute de style Chevy Chase a eu lieu avec Dogecoin tombant à des niveaux relativement bas.

Au prix d’aujourd’hui d’environ 21,25 cents, l’espoir pourrait devenir éternel que peut-être, juste peut-être que ce véhicule commercial pourrait apprendre un nouveau tour ?

Pour être juste, Dogecoin ne se négocie pas entre un rocher ou plutôt zéro et 0,0016 $ et où la pièce était au plus bas de Covid-19 en mars 2020. En fait, le prix de Dogecoin est beaucoup plus élevé. Mais c’est aussi un danger potentiel, non ?

La stratégie

Personnellement, je mettrais en garde contre toute ambition haussière aux yeux écarquillés chez DOGE. Pourtant, et si ce type de spéculation est dans votre timonerie, à quoi pourrait ressembler un achat ?

En plus de recommander la plus petite des allocations en dollars à une crypto très risquée, je suggérerais également d’attendre la confirmation du marteau de juin, parallèlement à un croisement stochastique haussier. À ce stade au moins, les traders ont une chance de se battre pour que la pièce atteigne le fond plutôt que de simplement lutter contre la tendance baissière d’aujourd’hui.

Est-ce trop demander ? Je ne le vois pas ainsi. De plus, à moins que votre travail en tant que commerçant ne soit une entreprise caritative, je suggérerais de faire un don à une cause plus digne comme Baby Doge, car DOGE Sr. ressemble finalement à un toast.

À la date de publication, Chris Tyler détient (directement ou indirectement) des positions Grayscale Bitcoin et Ethereum Trusts (GBTC, ETCG et ETHE). Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Tyler est un ancien teneur de marché des produits dérivés au sol sur les bourses américaines et pacifiques. Pour des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.