Ce n’est pas le stock TSLA d’autrefois, alors arrêtez de le choisir

Cela ne fait que deux semaines que j’ai discuté pour la dernière fois Tesla (NASDAQ :TSLA) stock avec mes lecteurs. Non, je n’en rêve pas, mais j’en profite pour faire un point important. De plus, les actions TSLA ont connu un mouvement massif, elles méritent donc une mise à jour.

Les investisseurs doivent s’adapter à de nouveaux environnements. Au cas où vous l’auriez manqué, nous devons tous aussi être des commerçants. L’époque de l’achat d’une action à très long terme est une vieille nouvelle. Vous pouvez toujours le faire, mais vous passeriez à côté d’un monde d’opportunités.

Le 16 juin, j’ai souligné qu’il y avait des acheteurs cachés dans les actions TSLA près de 575 $ par action. Ce qui s’est passé depuis lors, c’est un rallye de 19% par rapport à ce niveau. J’avais clairement raison de dire que les taureaux avaient le dessus dans ce stock. Les critiques qui le contestent toujours sont trop têtus pour leur propre bien. Ce n’est pas la Tesla de 2019.

La direction a depuis pris les rênes et peut désormais mettre en œuvre des stratégies librement. Ils ne sont plus esclaves de l’emprunt pour grandir. Le compte de résultat est impressionnant pour démarrer. Comment ils sont arrivés ici n’a pas vraiment d’importance, les investisseurs n’ont qu’à l’accepter. Je l’ai fait, et j’étais définitivement un antagoniste dans les premières années. Puis les faits ont changé, alors j’ai changé d’avis.

Le commerce d’actions TSLA facile

À partir de là, le commerce rapide des actions Tesla touche à sa fin. Alors qu’il approche les 720 $ par action, il trouvera des vendeurs. Ce n’est rien contre l’entreprise, c’est juste une action normale des prix. Ne confondez pas cela avec une recommandation de le raccourcir. Je ne ferais pas ça parce que les ours sont sur leurs talons. Les taureaux sont en contrôle et je ne voudrais pas me battre contre la bande.

De plus, l’ensemble de la bourse bat des records cette semaine. C’est tout simplement trop d’enthousiasme pour se battre sans raison particulière.

Le commerce facile de cette action qui n’échoue presque jamais consiste simplement à acheter la baisse. Si je ne suis pas déjà longtemps en stock Tesla, je devrais juste attendre que le prochain s’engage. La ligne de cou de ce dernier rallye est la plus nette à 640 $ par action. C’est le premier endroit où j’envisagerais d’acheter pour un échange.

Les propriétaires sont confiants

Jusqu’à présent, nous n’avons rien discuté sur le long terme parce que c’est une notion totalement différente. Personne ne peut nier à quel point cette entreprise a récompensé ses premiers propriétaires.

Bravo à Catherine Wood d’Ark Invest pour l’avoir vu si tôt. Je suis coupable de me moquer d’elle quand elle a demandé un pré-partage de 4 000 $ Tesla. Pied-à-bouche, j’ai reconnu que ça me manquait et que j’ai vécu heureux depuis.

Même quand je l’ai détesté, je l’ai exclusivement échangé sur le côté long malgré mon scepticisme. C’est le point principal à faire valoir aujourd’hui. Nous devrions mettre de côté nos sentiments et juste échanger les faits. Il y a un mème sous-estimé à Wall Street qui dit que « le prix est la vérité ». Dans cet environnement, cela me sert bien. Je regarde à gauche sur les graphiques et vois toutes les vérités dont j’ai besoin. Là, je trouve quoi faire et quels niveaux comptent ensuite. Presque tout le reste n’est que bruit et conjecture.

Les investisseurs qui aiment négocier activement des actions TSLA devraient apprendre les options. Les primes qu’il offre sont énormes. La perception est que les options sont plus dangereuses que les actions est fausse. Il existe plusieurs stratégies beaucoup plus sûres que de risquer 700 $ pour acheter une action Tesla. Les détails de cela sont une conversation pour un autre article.

