« Ce n’est pas mon jour de chance », dit Bottas après une collision au premier virage et un arrêt au stand raté · .

Valtteri Bottas a admis que ce n’était « pas mon jour de chance » au Mexique après que le vainqueur de la pole ait chuté à la 15e place à l’arrivée.

Le pilote Mercedes a été impliqué dans une collision au premier virage avec Daniel Ricciardo qui a laissé les deux à l’arrière du peloton. Ses efforts pour récupérer ont ensuite été contrecarrés par un lent arrêt au stand.

« C’était très délicat pour moi, évidemment », se souvient Bottas à propos de sa course de dimanche. « J’étais assez compromis avec le premier incident dans le virage. Évidemment beaucoup moins que ce que je visais aujourd’hui. Pas mon jour de chance.

Bottas a été dépassé par Max Verstappen et Lewis Hamilton dans le premier virage. Derrière lui, Ricciardo s’est enfermé dans le même coin et a heurté la Mercedes par derrière, la faisant pivoter.

« Il a vraiment gâché ma journée aujourd’hui », a déclaré Bottas en plaisantant. « De toute évidence, je suis sûr qu’il n’a pas fait le coup initial exprès et cela a également compromis sa course.

« Mais ce n’était pas idéal pour ma course aujourd’hui. J’étais coincé derrière des voitures que je ne pouvais pas dépasser et c’était vraiment très difficile.

« [We were] aussi assez limité avec les températures du moteur et des freins, donc je n’ai pas pu attaquer plusieurs tours d’affilée. J’ai donc dû faire des allers-retours et je n’ai pas trouvé le moyen de progresser.

Bottas a passé plusieurs tours derrière Ricciardo en piste, incapable de dépasser la McLaren même avec l’aide du DRS.

« C’était délicat, dit-il. « Ils ont la même unité de puissance, ils ont une bonne vitesse en ligne droite et il défendait bien et je n’ai tout simplement pas trouvé de moyen [through]. «

La tentative de Mercedes d’utiliser la stratégie des stands pour faire avancer Bottas a également été contrecarrée. « La meilleure chance que nous ayons eu de nous en sortir était de nous arrêter lorsque nous avons essayé », a-t-il déclaré. « Mais c’était un arrêt lent. » Sa roue avant gauche s’est bloquée, le laissant immobile pendant près de 12 secondes.

Dans le but de retirer le point de bonus du tour le plus rapide à Red Bull, Mercedes a de nouveau fait appel à Bottas pour des pneus à gomme tendre. Mais cela a été compromis lorsqu’il a rattrapé le leader de la course Verstappen, s’est décroché, puis s’est vu montrer des drapeaux bleus et a dû céder la position.

« L’équipe m’a dit que je pouvais doubler si j’étais plus rapide, mais j’ai de nouveau reçu des drapeaux bleus et c’était un peu compliqué », a-t-il déclaré.

Après un quatrième arrêt au stand pour un autre jeu de softs, Bottas a finalement signé le meilleur tour. Il a réussi à s’approcher suffisamment de la Williams de George Russell, ce qui lui a donné l’avantage du DRS et lui a permis de gagner une place dans le dernier tour.

« Au final, cela a parfaitement fonctionné avec George. En fait, j’ai obtenu le DRS de lui, puis j’ai également obtenu le DRS après le troisième tour. Il s’agissait d’essayer de trouver cet écart.

