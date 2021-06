“Ce n’est pas parce que nous sommes au Sachsenring que je vais gagner”

17/06/2021 à 17h35 CEST

Marc Marquez (Honda) Il arrive sur son circuit préféré, celui où il a remporté les 10 dernières fois que cela s’est produit (une en 125cc, deux en Moto2 et sept en MotoGP, de 2010 à 2019), Sachsenring, Allemagne, et elle le fait en lançant un nouveau casque conçu pour l’occasion, un design très rétro qui rappellera sans aucun doute à des milliers de fans de moto les casques de pilotes légendaires des dernières décennies.

« Nous voulions nous inspirer des modèles de casques portés par les pilotes dans les années 70 et 80. La vérité est que je suis amoureux de ce design et, oui, j’espère qu’il me porte chance & rdquor;, a souligné le pilote de Cervera (Lleida), qui a montré, une fois de plus, sa satisfaction pour les sept tours magnifiques qui il a joué dans le dernier Grand Prix de Catalunya (“toujours regarder les favoris devant moi & rdquor;), où il a fini par s’écraser (“Je préfère ces sept tours de piste, qui rappelaient le vieux Márquez, que de finir 12e & rdquor;) et, aussi, en raison du test difficile qu’il a eu, le lendemain, lundi, à Montmeló « où moi et Honda, ainsi que toute mon équipe technique, dirigée par Santi Hernández, avons fait de grands progrès. Oui, je suis très heureux de ce jour & rdquor ;.

Problèmes chez Honda

Ce lundi, MM93, le leader de Honda, continue d’expliquer, dont l’usine arrive en Allemagne avec son bilan négatif de 21 grands prix sans gagner (la dernière victoire, bien sûr, date de Valence-2019, aux mains de Márquez), « il était possible de travailler sans caméras, sans pression et sans regarder le chronomètre, ce qui est vital quand on veut essayer beaucoup de choses et Avance. Et, non seulement cela, depuis que je suis réapparu à Portimao, je n’ai pas eu une journée tranquille comme celle-là lundi et la vérité est que nous avons beaucoup travaillé ensemble et j’espère que nous nous améliorerons à un niveau compétitif sur un circuit où toujours, toujours, j’ai bien fait & rdquor;.

Eh bien, non, mieux que mieux. MM93 gagne au Sachsenring depuis 10 ans. “Que personne ne pense que je vais diriger toutes les séances d’entraînement, réaliser la pole position et gagner dimanche parce que cela n’arrivera pas ou je pense que cela n’arrivera pas, entre autres parce que même si je me sens de mieux en mieux, ils ont déjà des antibiotiques qui, que cela vous plaise ou non, vous affaiblissent toujours un peu, je ne le suis toujours pas physiquement du tout. Mais bon, je vais de mieux en mieux et on arrive à un circuit à gauche, qui correspond à mes courbes.

Risque de faire ses preuves

En effet, le Sachsenring, une piste de 3 371 mètres, compte 13 virages, 10 à gauche et seulement 3 à droite. “Il est évident et en cela je ne vais pas vous tromper que je crois qu’ici je n’aurai pas de limitations physiques comme j’avais au Mugello ou à Barcelone. Ici je vais pouvoir presser, je ne sais pas si à chaque tour, mais je vais pouvoir commencer à vérifier ma progression et mon réel état de forme, ainsi que l’attelage à cette moto qui nous pose problème à tous Pilotes Honda & rdquor;.

Márquez, qui craignait déjà que quelqu’un commence à penser qu’il allait remporter sa 11e victoire consécutive dans les forêts allemandes, a insisté sur le fait que « que le Sachsenring soit l’un de mes circuits préférés, que je marche bien, que je me sente à l’aise, que je ont beaucoup de courbes gauchistes, avoir toujours gagné ne veut pas dire qu’il est temps de gagner à nouveau. Je pense que c’est un bon week-end, j’insiste, pour me mesurer, pour gérer les risques et les limites beaucoup plus et mieux & rdquor ;.