« Ce n’est pas que malheur et tristesse »

Selon la légende australienne Brad Hogg, tout n’est pas pessimiste pour l’Angleterre malgré leur début désastreux dans The Ashes.

L’équipe de Joe Root était sur 147 alors que le skipper australien Pat Cummins était au pays des rêves en prenant cinq guichets.

.

L’Australie a eu un premier jour de rêve à Brisbane

Ce n’était que le début que l’Angleterre ne voulait pas et Rory Burns, sortant le premier ballon, a donné le ton pour toute la journée.

« C’était fantastique et ce premier ballon a vraiment donné le ton et l’élan à l’Australie », a déclaré Hogg à talkSPORT Breakfast.

« Rory Burns en a dépassé un. C’était un peu comme toi [speaking to co-host Ally McCoist] jouer pour les Rangers et dribbler autour du gardien celtique et obtenir ce but facile.

« C’était partout dans la boutique. C’était probablement la balle parfaite pour jouer au bowling à Rory Burns et je savais [Mitchell] Starc irait tout droit et essayait de l’envelopper sur les coussinets, mais l’obtenir large et se balancer du moignon de la jambe extérieure était incroyable.

« C’était une meilleure première balle accidentelle que vous puissiez jouer dans un Ashes. »

.

L’Angleterre a eu une journée de cauchemar avec la chauve-souris

Mais l’Australien dit qu’il y a encore de l’espoir pour l’Angleterre à The Gabba avec des conditions qui devraient être difficiles avec une météo inhabituelle.

La pluie a mis fin au jeu le premier jour de Down Under avant que l’équipe de Joe Root ne se rende au bowling et ces conditions humides pourraient se poursuivre tout au long du premier test.

Hogg pense que l’Angleterre ne devrait pas être entièrement radiée pour l’instant.

Il a ajouté: « Ce n’est pas que de la tristesse car c’est un peu humide sur ce guichet, un peu humide, et il y a eu du mouvement au début.

.

Starc a donné un départ parfait aux Australiens à The Gabba, faisant sortir Burns avec le premier ballon

«Je pensais que les batteurs anglais battaient assez bien, mais la seule chose est que vous essayez de passer du cricket à balles blanches, à jouer dans des conditions anglaises, à venir ici en Australie où il y a un rythme et un rebond supplémentaires.

«On nous apprend à quitter le ballon très tôt dans nos manches, surtout avec le nouveau ballon. Essayer de s’adapter à cela en tant qu’Anglais est très difficile.

« Ils n’ont vraiment pas eu de temps de jeu ou de préparation décente pour ça. Ne les effacez pas encore.

« Je suis également assez content de leur attaque au bowling et je pense qu’ils vont troubler les Australiens. »