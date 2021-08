“Ce n’est pas réaliste de penser à gagner la Vuelta, mais on ne sait jamais”

29/08/2021 à 19h50 CEST

norvégien étrange chrétien eiking (Intermarché), leader de la Vuelta pour la sixième journée consécutive, ne croit pas pouvoir gagner la Vuelta, c’est une idée qu’il voit comme “quelque chose de surréaliste”, même s’il ajoute qu’il est en forme et que “vous ne savoir ce qui pourrait arriver.”

“Je n’ai jamais pensé à m’habiller avec le maillot rouge, mais je n’ai pas rejeté le contraire non plus, j’ai pensé y aller au jour le jour, et maintenant après 15 étapes je suis leader depuis 6 jours. Cette situation dépasse mes attentes. “, a commencé le cycliste en expliquant Nordic.

Qu’est-ce qui assure Eiking c’est qu’il ne baissera pas les bras, et que s’il perd le maillot rouge, il se battra au maximum.

“Non, je ne me considère pas comme le vainqueur de la Vuelta, ce serait quelque chose de surréaliste. Cela me semblait étrange de garder le maillot rouge à Villuercas et aujourd’hui je l’ai encore fait. Je vais continuer à me battre, mais les étapes des Lagos et Gamoniteiru vont être trop durs pour moi, mais on verra ce qui se passera, j’ai l’air en forme.”

Une nouvelle expérience pour le maillot rouge de la Vuelta, qui souligne qu’il y a des coureurs plus puissants que lui et qu’il doit être réaliste.

“Je n’ai jamais été dans cette situation, ce serait incroyable si cela pouvait surprendre, mais il y a des coureurs de haut niveau, comme Roglic, Enric Mas et d’autres qui ont fait le top 10 des grands tours. Je ne pense pas que je gagnerai, on ne sait jamais, mais il faut être réaliste.”