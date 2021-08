“Ce n’est pas réel” Ils critiquent la photo de Belinda dans des intérieurs roses ! | Instagram

Certains détails de la photo de Belinda ont sauté aux yeux et malgré le fait que le “pop star“Elle avait l’air découverte dans un ensemble d’intérieurs rose pâle, cela n’a pas empêché les internautes de laisser certains commentaires dans lesquels ils critiquaient sa silhouette.

La femme d’affaires de la marque “Wonu”, Belinda, a révélé que l’un des alliés de sa beauté est la nouvelle ligne de produits à base de collagène qu’elle promeut, mais cette fois c’est une dose de photoshop qui va générer des critiques sur une carte postale. .

L’une des critiques des utilisateurs de la plateforme Instagram envers Belinda a souligné l’excès qu’ils commettent dans l’un des instantanés de la “mexicain nationalisé“, qui apparaît dans l’une des images partagées par une page de fans.

Os si tu es très belle et corps !! Mais avec cet arrangement ils sont allés trop loin !! Ce n’est pas votre vrai corps, lisez certains des commentaires qui faisaient référence à “l’excès de photoshop”

Dans la plupart d’entre eux, les fans se sont concentrés sur la mise en valeur des attributs de l’interprète de “La fille de l’école“.

La chanteuse et actrice mexicaine est l’une des plus populaires non seulement pour ses participations mémorables, mais a également remporté un grand succès sur les plateformes, sur son compte Instagram officiel, celle née à Madrid cumule un peu plus de 13 millions de followers.

Ces dernières années, Belinda Peregrín Schúll a également montré pourquoi elle est considérée parmi les plus belles célébrités à ce jour, ce sont certaines de ses propres sessions et collaborations qui l’ont prise pour acquise devant ses centaines d’admirateurs.

Rappelons que “Beli” a étonné nombre de ses “Belifans” en se débarrassant de plus de vêtements dans certaines des éditions de magazines auxquelles elle a participé, comme la plus récente de Vogue, dans laquelle elle portait également un ensemble noir de intérieurs.

La star, qui a récemment collaboré avec Tini Stoessel et Lola Indigo sur l’une des chansons les plus populaires de sa chaîne YouTube, avec 24 millions de vues, a fait ressortir sa silhouette élancée avec un intérieur en deux pièces serti de noir. .

Rappelons que la tendre protagoniste de romans tels que « Complices à la rescousse », « Amigos x Siempre », ou « Aventures dans le temps », a montré qu’elle conjugue la tendresse et l’impolitesse de sa personnalité, qu’elle reflète à travers elle style de vêtement. .

Particulièrement sur les couvertures des magazines qu’il dirige ces dernières années, la fiancée de Christian Nodal a choisi des vêtements majoritairement noirs et affichant un look incliné vers la tendance rock, comme le montrent des publications telles que Glamour, et bien d’autres.

L’interprète de tubes internationaux tels que “Boba Niña nice” et “Ángel” a non seulement collaboré à diverses sessions où elle maximise ses qualités mais a également réussi à rester actuelle dans le goût d’un large public.

Jusqu’à aujourd’hui, Belinda a lancé d’autres collaborations fusionnant même avec des genres tropicaux comme le groupe “Blue Angels”, entre autres.

Également au cours du dernier 2020, il est également revenu dans le monde du jeu d’acteur dans la série Netflix, “Welcome to Eden”, dont il a enregistré ses scènes à Barcelone, où plusieurs mois de la première vague de l’urgence sanitaire sont passés.

L’ambassadrice de diverses marques de mode, qui a également été juge dans plusieurs éditions de “La Voz”, a vendu 1,5 million d’albums en tant que soliste à ce jour, ce qui l’a amenée à s’imposer comme l’une des plus grandes interprètes de la pop latine, et qui prépare apparemment encore plus de surprises pour ses fidèles fans.