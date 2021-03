«Ce n’est pas seulement un problème pour l’Amérique du Nord.» Le tournage d’Atlanta met en lumière la douloureuse réalité de la montée de la violence anti-asiatique dans le monde

Pour Mai-Anh Peterson, entendre les nouvelles d’Atlanta, en Géorgie, que huit personnes, dont six femmes d’origine asiatique et américaine, ont été tuées dans trois spas le 16 mars était le dernier incident douloureux d’une chronologie implacable de violence anti-asiatique dans le monde. . «Nous ressentons tous un traumatisme collectif», déclare Peterson, cofondateur de besea.n, le réseau britannique de l’Asie de l’Est et du Sud-Est. «Cela a également un impact plus large sur la diaspora asiatique dans le monde entier, car nous savons bien sûr que ce n’est pas seulement un problème pour l’Amérique du Nord.»

Mercredi, quatre des victimes ont été identifiées: Delaina Ashley Yaun, 33 ans; Paul Andre Michels, 54 ans; Xiaojie Tan, 49 ans; et Daoyou Feng, 44 ans. Un homme blanc a été inculpé de huit chefs de meurtre le même jour, et les affirmations de la police selon lesquelles le tireur n’était «pas à motivation raciste» ont suscité des critiques et un mépris généralisés. Les fusillades semblent se situer à «l’intersection de la violence sexiste, de la misogynie et de la xénophobie», a déclaré le représentant de l’État Bee Nguyen, le premier Américain vietnamien à siéger à la Chambre des représentants de Géorgie.

Les meurtres ont envoyé des vagues de chagrin dans la communauté américano-asiatique, au milieu d’une vague croissante d’attaques contre Américains d’origine asiatique ces derniers mois et un augmentation plus large de la haine anti-asiatique aux États-Unis pendant la pandémie de coronavirus. La situation aux États-Unis en est une facette d’une augmentation mondiale dans les attaques anti-asiatiques et pour les communautés d’Asie de l’Est et du Sud-Est (ESEA) du monde entier, les événements d’Atlanta sont un douloureux rappel de la violence anti-asiatique en cours qui a augmenté au cours de l’année écoulée.

En mai 2020, Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré «La pandémie continue de déclencher un tsunami de haine et de xénophobie, de boucs émissaires et d’alarmisme» et a exhorté les gouvernements à «agir maintenant pour renforcer l’immunité de nos sociétés contre le virus de la haine». Près d’un an après, les communautés du monde entier affirment que la situation ne s’est pas améliorée, de nombreux pays signalant des pics de crimes haineux. Pour beaucoup, la pandémie n’a fait qu’amplifier le racisme violent et de longue date envers les Asiatiques.

«Le racisme a toujours été là», déclare Meng Foon, commissaire aux relations raciales à la Commission néo-zélandaise des droits de l’homme. «Nous ne sommes pas surpris par le racisme continu qui fait apparaître sa vilaine tête.»

Les craintes des crimes haineux anti-asiatiques à travers le monde

L’augmentation des crimes haineux ciblant les communautés asiatiques est mondiale, avec augmentation des rapports provenant du Canada, et un certain nombre de cas impliquant des anti-asiatiques discrimination et xénophobie rapporté par Human Rights Watch en Italie, en Russie et au Brésil l’été dernier. En Nouvelle-Zélande, rechercher par la Commission néo-zélandaise des droits de l’homme publiée le mois dernier, a révélé que 54% des répondants chinois avaient été victimes de discrimination depuis le début de la pandémie de COVID-19, et 55% de Muneori ont également été victimes de discrimination depuis le début de la pandémie.

Données de la police britannique suggère une augmentation de 300% de crimes haineux envers les Chinois, les Asiatiques de l’Est et du Sud-Est au premier trimestre de 2020 par rapport à la même période en 2018 et 2019. Au cours de l’année écoulée au Royaume-Uni, les propriétaires de plats à emporter chinois ont signalé être craché à et attaqué, des infirmières du patrimoine ESEA travaillant dans les services nationaux de santé ont signalé des incidents de injures racistes des patients, et personnes d’origine ESEA ont été victimes d’attaques de rue violentes et aggravées par la race.

Beaucoup de peur que se passera-t-il lorsque le Royaume-Uni sortira du verrouillage plus tard au printemps, avec des restrictions permettant davantage d’interactions publiques. Comme le Royaume-Uni sorti de son premier verrouillage en mai 2020, données de Police métropolitaine de Londres a indiqué un augmentation des attaques sur les personnes de descendance ESEA, avec des chiffres nettement plus élevés que les années précédentes. Même si Amy Phung, basée à Londres, graphiste et cofondatrice de besea.n, s’est engagée à rester à la maison pendant la pandémie, elle s’est sentie anxieuse et a subi trois incidents raciaux distincts au cours de ses aventures. «Cela m’est rarement arrivé auparavant, je dirais que jamais, et à chaque fois, j’ai été la seule à me défendre», dit-elle, ajoutant qu’elle espère que plus de gens prendront conscience du rôle des spectateurs actifs peut jouer dans de tels incidents.

L’Alliance australienne asiatique reçu 377 rapports de racisme lié au COVID-19 entre avril et juin de l’année dernière. Sa fondatrice, Erin Wen Ai Chew, dit que l’organisation a maintenant enregistré plus de 500 incidents de racisme lié au COVID-19 depuis avril 2020, dont environ 40% sont des insultes racistes occasionnelles et environ 11 à 12% d’intimidation physique. Il y a pression sur le gouvernement australien par le commissaire à la discrimination raciale du pays d’adopter un nouveau cadre national de lutte contre le racisme pour lutter contre les préjugés contre la communauté asiatique dus au COVID-19.

Et certains estiment que la violence à Atlanta peut être un signe de choses à venir pour la communauté du monde entier. Bien que l’Australie et la Nouvelle-Zélande aient des lois strictes sur les armes à feu, les partisans disent que certains auteurs peuvent maintenant se sentir plus enhardis pour mener des attaques physiquement violentes et imitatrices.

«Ce qui se passe en Amérique a tendance à se reproduire à sa manière en Australie», dit Chew. « Nous verrons plus d’attaques raciales et peut-être assez violentes contre les Australiens d’Asie, et c’est une préoccupation majeure à coup sûr. »

« Un problème bien avant la pandémie »

La rhétorique de l’ancien président Donald Trump jugeant le coronavirus «le virus chinois» a fait la une des journaux internationaux, et les experts affirment que les commentaires incendiaires ont contribué à alimenter la haine sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie. Comme TIME l’a rapporté en mars 2020, les personnes considérées comme «autres» ou «étrangères» et de descendance ESEA plus largement, y compris celles qui ne sont pas des immigrés de première génération, ont été ciblées, blâmées et associées au coronavirus.

«L’histoire nous montre que les minorités ont tendance à ne pas bien s’en tirer pendant les pandémies», déclare Tim Soutphommasane, Ancien commissaire australien à la discrimination raciale et maintenant professeur de sociologie et de théorie politique à l’Université de Sydney. « Les minorités peuvent devenir de simples boucs émissaires. Et les pandémies peuvent déclencher l’hostilité sous-jacente qui existe à l’égard de certains groupes. »

Et bien que la pandémie ait mis en évidence la prévalence du racisme anti-asiatique, cela fait partie d’une longue histoire d’exclusion, de méfiance et de stéréotypes à l’égard de la communauté. « Il est implacable et a été particulièrement implacable cette année, mais nous ne devons pas ignorer le fait que c’était un problème bien avant la pandémie », a déclaré la députée Sarah Owen, qui est la première députée d’origine chinoise et la première d’ascendance sud-est asiatique au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, les personnes d’ascendance ESEA ont fait face à des décennies de discrimination structurelle et le racisme, y compris le profilage racial, la discrimination sur le lieu de travail et de moins bons résultats en matière de santé que leurs homologues blancs. Les gens de l’ESEA en Grande-Bretagne sont l’un des groupes à la croissance la plus rapide, avec un pourcentage élevé d’étudiants internationaux. Mais un manque de collecte de données approfondies et de compréhension de la diversité et des différences au sein de la communauté, ainsi qu’un manque de représentation dans la politique, les institutions dirigeantes et les médias, signifie que le racisme anti-ESEA est moins compris et souvent minimisé. «Je pense que dans le passé, nous avons manqué de voix pour dénoncer la haine et la division que nous vivons, le racisme que nous vivons», déclare Owen, qui a également été victime d’attaques en ligne visant son héritage.

Dans les contextes australien et néo-zélandais également, le racisme anti-asiatique a une longue histoire. Une série de lois visant directement à restreindre la migration chinoise vers l’Australie a été adoptée à partir de la fin du 19e siècle, se transformant en un « Australie blanche»Politique au début du 20, laissant un héritage douloureux ressenti encore aujourd’hui. Une histoire similaire de lutte, de rejet et de discrimination a joué en Nouvelle-Zélande. «Les Asiatiques sont injustement attaqués depuis plus de 150 ans en Nouvelle-Zélande par les gouvernements, ainsi que par la communauté», déclare le commissaire aux relations raciales Foon. « Assez souvent, je pense en Nouvelle-Zélande, c’est un type de racisme très discret, plus institutionnalisé »,

Les cofondateurs de Besea.n, Peterson et Phung, soulignent l’association constante dans les médias britanniques d’images de personnes d’ascendance ESEA associées à des articles sur le coronavirus, renforçant ainsi un faux récit autour d’une communauté large et diversifiée. Ils ont fait campagne contre l’utilisation de telles images dans les médias, affirmant que cela faisait partie d’une longue histoire de représentation préjudiciable qui contribue à alimenter les stéréotypes avec des conséquences réelles. «Ce que nous voyons, c’est cette invisibilité de notre communauté dans son ensemble au sein des médias, mais nous avons ensuite une hyper visibilité en ce qui concerne les représentations négatives», explique Phung.

Les organisateurs communautaires et les experts affirment également que les tensions géopolitiques ont eu un rôle à jouer dans l’intensification de la stigmatisation et du racisme anti-asiatique. «En Australie, il semble y avoir une confusion entre la critique du Parti de la communauté chinoise et la critique du peuple chinois», dit Chew.

« Ressenti par l’ensemble de la communauté d’Asie de l’Est et du Sud-Est »

Il y a un sentiment de frustration combiné à l’horreur et au chagrin de ce qui s’est passé à Atlanta, dit Peterson, parce que les communautés de l’ESEA ont mis en garde contre les attaques racistes, mais elles ne semblent pas avoir attiré l’attention du public. «Je pense que la frustration est, faut-il vraiment une fusillade de masse pour amener cela dans la conscience des gens? » elle dit. «Peu de gens croient que le racisme anti-asiatique existe», reconnaît Phung. «Il est donc difficile d’essayer de faire connaître nos causes à une plus grande visibilité, car c’est en quelque sorte rejeté et facilement ignoré.»

Mais il y a eu des signes de changement positif et de travail intergénérationnel au niveau local, à travers des campagnes, des activités de plaidoyer et des actions sur les réseaux sociaux pour mettre en évidence ces problèmes. Le mois dernier, un groupe d’hommes a abusé verbalement professeur d’université Peng Wang, qui est un ressortissant chinois, avec des insultes racistes et l’a agressé physiquement alors qu’il faisait du jogging à Southampton, dans le sud de l’Angleterre. Son histoire a inspiré des marches de solidarité et des actions sur les réseaux sociaux de la communauté britannique ESEA.

Groupes comme besea.n, Le racisme démasqué Édimbourg et Mettre fin au virus du racisme au Royaume-Uni se sont organisés et mobilisés, et des groupes plus établis, comme l’Alliance australienne asiatique, ont canalisé leurs efforts vers des mécanismes de notification. Chew dit que la situation actuelle dans le contexte australien «A en fait poussé de nombreux Australiens asiatiques à commencer à rendre public des incidents de racisme», Bien que l’une des plus grandes préoccupations de l’organisation demeure le fait que beaucoup plus d’incidents se produisent que ce qui est signalé.

En fin de compte, une violente attaque aux États-Unis fait ressortir les réalités du racisme douloureux auquel les communautés ESEA sont confrontées dans le monde entier, malgré la distance géographique. «Peu importe où cela se passe et peu importe à qui cela arrive», déclare le législateur britannique Owen. «C’est ressenti par l’ensemble de la communauté d’Asie de l’Est et du Sud-Est.»

—Avec le reportage d’Amy Gunia / Hong Kong