« Ce n’est pas surmonté et moins dans la manière qui m’est arrivé »

il y a un mois et demi Carla Vigo (21 ans) sourit plus intensément que jamais. Le 29 octobre, il fait ses débuts dans la pièce de théâtre Yerma, avec Rafael Amargo (46 ans), et a pu réaliser son rêve d’être actrice sur une scène d’une grande pertinence et devant des sièges pleins de public. De plus, le bailaor a montré son soutien maximum à la nièce de Letizia (49 ans), appréciait positivement sa performance sur scène et son attitude envers la vie en général, car il soulignait sa bonté et son honnêteté. Ces deux aspects de la jeune femme sont justement ce qui l’amène à se confier souvent à ses followers sur les réseaux sociaux, mais ce mercredi soir répondu aux questions les plus intimes comme jamais auparavant de ses partisans.

Carla Vigo a décidé, vers minuit, d’organiser une série de questions et de s’ouvrir à ses 29 700 fans. L’une des premières questions personnelles était « Qu’est-ce qui vous manque le plus dans votre enfance ? Que changeriez-vous ? », À laquelle la jeune femme a répondu : « A ma mère, ne pas avoir tant de soucis, entre autres ».

« Quels souvenirs gardez-vous de votre mère ? » C’était une autre des questions intimes qu’ils voulaient savoir. « Très peu, malheureusement, » répondit Carla. L’un des utilisateurs ne connaissait pas l’histoire personnelle de Vigo et lui a demandé « Qu’est-ce qui ne va pas avec ta mère ? », Et Carla a répondu brièvement pour éviter plus de douleur : « Il est mort quand j’avais six ans ».

Érika Ortiz, son père, Jesús Ortiz, et leur fille, Carla Vigo dans une image d’archive. Gtres

Face à cette situation et voyant la sincérité dont faisait preuve la jeune femme, ses followers ont voulu savoir comment surmonter la perte d’une mère. « Eh bien, j’espère que cela aidera quelqu’un, honnêtement : C’est pas surmonté et moins comme ça m’est arrivé, tu apprends à vivre avec et c’est long« Carla a répondu.

A une autre question similaire, Vigo a répondu en racontant le processus qu’elle a traversé après la mort de sa mère : « Il y a différentes étapes que tu vas traverser : 1. Le déni, tu penses que c’est une blague. 2. L’acceptation, C’est le plus dur car cela vous donne un contrôle sur la réalité et vous vous rendez compte que vous ne le verrez plus, 3. Apprendre à vivre avec, c’est le plus simple. Et je pense que selon la relation que tu as avec cette personne, tu te remets de sa mort ou pas. »

Après avoir vécu une perte aussi importante et dans des circonstances aussi dures que celles qu’elle a vécues, ses partisans lui ont demandé si vous avez déjà eu besoin d’aller en thérapie : « Oui, et c’est le mieux que vous puissiez faire »Carla a répondu sans ambages.

Par ailleurs, à la question d’un internaute qui souhaitait savoir quels prénoms il donnerait à ses enfants lorsqu’il les aura à l’avenir, Vigo a précisé comment ta mère est encore très présente dans ta vie et comment tu veux qu’elle le soit pour toujours: « Si c’est une fille, Érika », en hommage à sa mère.

