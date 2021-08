La série télévisée a beaucoup de pouvoir derrière elle. Le casting de Sam Reid en tant que Lestat bien-aimé ne devrait pas effrayer Interview avec les purs et durs Vampire. Le CV d’acteur de Reid s’est accumulé jusqu’à ce moment. L’acteur a traité de nombreux projets sur le thème de l’époque, notamment Belle, Hatfields and McCoys, The Astronaut Wives Club et The Drover’s Wife. Ainsi, Reid est plus que capable de gérer les thèmes lourds associés au roman classique.