Ce n’est pas toujours facile, mais voici 4 façons de rendre le rassemblement de vacances de votre famille paisible et significatif

Beaucoup d’entre nous ont grandi avec des sentiments chaleureux au sujet de la saison à venir. Des chansons comme « I’ll Be Home for Christmas » et « There’s No Place Like Home for the Holidays » étaient des rappels d’un moment tendre avec ceux que nous aimions – et ceux avec qui nous avons partagé les plus beaux souvenirs.

Je ne peux m’empêcher de me demander si cette année, l’anticipation de ces rassemblements de vacances pourrait apporter des sentiments très différents pour beaucoup.

Presque tout le monde a été au moins un peu traumatisé au cours des deux dernières années, car nous nous sommes lassés d’entendre parler d’événements « sans précédent ». Plus encore, à chaque tournant, de la pandémie aux élections, des tensions raciales aux traitements COVID, ces événements ont alimenté des désaccords parmi beaucoup – y compris ceux (et parfois surtout ceux) dans nos familles.

Les différentes idéologies ne sont pas seulement spécifiques à l’âge ou au parti politique ; ils sont aussi souvent géographiquement diversifiés. Les fermetures et les règles de masquage étaient différentes dans le pays, de sorte que les familles peuvent se rendre à des rassemblements depuis des endroits avec des expériences et des perspectives très différentes au sujet des derniers mois.

Je suis le pasteur d’une église qui accorde une immense valeur à deux domaines : la compassion pour les autres et la construction de familles saines. Ces thèmes seront testés pour beaucoup dans les semaines à venir, et malheureusement, certains éviteront tout simplement les connexions – les privant de l’opportunité de cultiver ces priorités.

Mais réunir ces deux valeurs fondamentales, je crois, est le secret pour garder la joie dans les rassemblements à venir – voici quelques façons de le faire :

Établir le noyau Des principes Avant de vous rassembler.

Il est tentant de dire que vous aurez besoin de règles de base pour les rassemblements, mais j’éviterais de tels termes. Les règles peuvent juste commencer les arguments plus tôt que prévu : quel est le nombre maximum de personnes autorisées ? Certains s’attendront-ils à des tests ou à des vaccinations ou à des masques avant l’arrivée ? Peut-être. Mais pourquoi ne pas trouver des moyens de tenir compte des opinions divergentes – peut-être en déplaçant les repas à l’extérieur, ou en trouvant un lieu plus grand ou un pavillon de parc pour se réunir ?

Dans les traditions chrétiennes de ma famille, le cœur de l’histoire de Noël est un Dieu d’amour qui assume la douleur du monde pour apporter espoir et guérison.

À l’église baptiste Kingsland de Katy, au Texas, où je suis pasteur, nous avons eu un thème tout au long de la pandémie pour guider nos décisions : « Le bon sens et la courtoisie commune ». Nous avons imposé relativement peu de règles tout au long de cette période parce que ces principes sont un guide si clair pour aimer et respecter ceux qui nous entourent.

Pourquoi ne pas proposer ces principes aux membres de la famille avant de vous réunir – et plus encore, pourquoi ne pas utiliser ces principes par vous-même avant et pendant ces moments-là ?

Bienvenue à l’extérieur des invités.

Même si vous vous réunissez cette année en famille, il est probable que les autres autour de vous ne pourront pas encore s’attendre à de telles réunions. Pour nombre de nos voisins internationaux, le retour à la maison est encore difficile ou restreint. Inviter leur famille à rejoindre la vôtre serait non seulement une merveilleuse façon de faire preuve de gentillesse, mais pourrait également accroître la sensibilité des membres de votre propre famille aux opinions divergentes qui les entourent. Pour beaucoup d’entre nous, cela peut adoucir les commentaires potentiellement incendiaires ou les conversations gênantes qui auraient été plus décomplexées avec uniquement des proches présents.

Choisissez une activité à apprécier ensemble.

Il y a beaucoup d’activités amusantes autour de la communauté dont vous pourrez profiter au cours des semaines à venir : d’un marché de vacances local à des spectacles musicaux et même du patin à glace dans le parc. Ou créez de nouvelles traditions avec des activités qui renforcent la camaraderie. Les tournois de jeux de société, le flag-football ou même les chasses au trésor ont créé des souvenirs amusants dans notre famille au fil des ans. Mieux encore, vous pourriez ajouter des prix à ces activités, ou une cagnotte qui sera remise à l’organisme de bienfaisance choisi par le gagnant.

Concentrez-vous sur les besoins des autres. Dans les traditions chrétiennes de ma famille, le cœur de l’histoire de Noël est un Dieu d’amour qui assume la douleur du monde pour apporter espoir et guérison.

J’ai un être cher qui a vécu un divorce difficile il y a quelques années, ce qui a rendu les vacances plus difficiles. Il aurait été facile pour elle de penser principalement au chagrin et à la perte à cette période de l’année. Au lieu de cela, elle et sa famille ont profité de cette saison pour examiner les besoins qui les entourent. Chaque Thanksgiving depuis plusieurs années, ils ont livré des repas à ceux qui servent leur communauté à la caserne de pompiers locale.

Avec les défis de notre climat actuel, les besoins qui nous entourent tous n’ont certainement pas disparu. Les occasions ne manquent pas pour aller dans le sens des blessés, des solitaires ou des nécessiteux en cette période des fêtes. Rien ne surpasse les conversations mesquines comme la compassion et la gratitude.

Cette saison des fêtes est peut-être la plus difficile de mémoire récente, mais elle a également le potentiel d’être parmi les plus significatives. Depuis la nuit des temps, la maison a été conçue pour être un lieu d’espoir et d’amour – et nous n’avons jamais eu autant besoin de refuges aussi sûrs.

Pourquoi votre réunion de famille ne peut-elle pas devenir un catalyseur pour de telles choses dans les jours à venir ? Le monde attend désespérément des nouvelles de paix, de gentillesse et de bonne volonté. C’est quelque chose sur quoi nous pouvons tous être d’accord.

