« Ce n’est pas un match de triche, mais cela peut conduire à des erreurs »

10/12/2021 à 22:41 CET

.

L’entraîneur de l’Espanyol, Vicente Moreno, a expliqué que le match de ce samedi (14h00) contre Levante au stade RCDE « Ce n’est pas une rencontre de triche », bien qu’il puisse conduire à une « erreur » en pensant qu’il a « plus de facilité qu’il n’en présente réellement ».

En fait, Levante atteint le fief des Bleu et Blanc en tant que fond de la première division, une situation qui n’invite pas à la détente dans les vestiaires. « C’est un rival que je connais et il fait bien les choses. Il a de grands joueurs et dans certains matchs il aurait pu gagner et il s’est échappé », a-t-il réfléchi.

Vicente Moreno a également insisté sur le fait que la faim du rival était un plus. « Levante veut gagner, changer cette dynamique. Ils sont dans le besoin et cela peut provoquer n’importe quoi, maisou on ne pense qu’à bien faire les choses et gagner le match », Il a dit.

L’Espanyol s’accroche à sa force à domicile pour ajouter trois autres points : « Pour nous, c’est toujours positif de jouer à domicile. Nous avons des chiffres extraordinaires, mais Ils peuvent être améliorés et nous avons une rencontre difficile. Voyons si nous pouvons faire un bon duel et avoir une bonne mémoire. »

Sur le plan personnel, l’entraîneur valencien a avoué qu’il faisait face à un match « spécial ». « J’ai quitté Levante. J’y ai passé deux saisons quand j’avais environ 15 ans et j’ai pu jouer avec l’équipe première en amical, j’étais assez précoce. C’est bien pour moi parce que j’ai beaucoup de souvenirs »il a avoué.