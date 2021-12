Ce n’est pas un rouge à lèvres, ce sont les écouteurs Huawei FreeBuds Lipstick et ils ont une suppression active du bruit | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le rouge à lèvres FreeBuds est le pari de casque antibruit actif de Huawei avec un design spécialement conçu pour les femmes.

Huawei suit dans son sillage des lancements de produits avec des propositions très différentes de celles auxquelles nous sommes habitués, quelque chose qui manquait. A titre d’exemple ces nouveaux écouteurs Rouge à lèvres Huawei FreeBuds.

Ces curieux écouteurs antibruit au design totalement atypique peuvent désormais être achetés dans la boutique en ligne de Huawei pour 229 euros. Ils ont une livraison gratuite et rapide depuis l’Espagne.

Casque sans fil 2.0 à suppression active du bruit, design confortable pour toutes les oreilles et son de haute qualité.

Le design de ces rouges à lèvres Huawei FreeBuds est puissamment frappant, et le nom indiquait déjà où allaient les prises de vue. Huawei a repensé son boîtier de recharge pour qu’il ressemble à un rouge à lèvres.

De plus, la couleur rouge des écouteurs ajoute un effet intéressant à la fois à son design et au moment où vous les mettez, ce qui est assez impressionnant visuellement.

Huawei les a conçues pour plaire à un public féminin et luxueux évident, qui recherche quelque chose de différent.

Les FreeBuds Lipstick sont des écouteurs à suppression active du bruit 2.0, capables d’identifier les bruits externes et de créer une onde contraire afin que vous ne l’entendiez pas et que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte le plus.

Dispose d’un son haute résolution, un design confortable pour tous les types d’oreilles, des commandes de lecture tactiles sur ses branches.

L’autonomie de ces écouteurs atteint 4 heures de lecture continue, 2,5 heures lorsque vous avez la suppression active du bruit et avec son étui de charge elle augmente jusqu’à 22 heures.

Achetez-le dans la boutique en ligne Huawei en Espagne pour 229 euros avec la livraison gratuite et une livraison rapide.

Si vous cherchez une alternative un peu moins chère mais avec la meilleure qualité technologique, votre Huawei FreeBuds Pro coûte 119 euros chez Amazon, mais oui, ils ont des coussinets en silicone qui ne conviennent pas à tout le monde.

