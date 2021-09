Ce n’est pas un tableau, c’est un téléviseur Samsung 4K qui est également en vente pour seulement 377 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’une des offres les plus intéressantes de la semaine de Samsung sur Amazon est un téléviseur QLED, mais pas n’importe lequel mais l’un des The Frame de 2021.

Si vous recherchez un bon téléviseur 4K, il existe de nombreux modèles de toutes tailles et caractéristiques à acheter, bien que ce que vous vouliez soit peut-être quelque chose de plus spécial. C’est là qu’intervient le soi-disant The Frame, des téléviseurs Samsung qui imitent parfaitement le design d’un tableau et qui n’entrent pas en conflit avec le décor de la maison.

L’un de ces modèles est le Samsung QE32LS03TC 32 pouces avec panneau QLED. Son prix est actuellement beaucoup plus bas que d’habitude, c’est-à-dire qu’Amazon le vend 377 euros grâce à une remise de 16% appliquée temporairement.

Cette Smart TV 32″ 4K a une dalle QLED et un design très particulier, qui la fait pratiquement ressembler à une image de plus de la décoration de la maison.

Il est une des rares fois où un modèle QLED a été vu pour moins de 400 euros, et c’est aussi un design particulièrement attrayant, quelque chose que seul Samsung propose aujourd’hui avec son The Frame.

Lorsque vous ne l’utilisez pas pour regarder des séries ou des films, vous pouvez utiliser le mode ambiant pour “cacher” votre téléviseur dans le salon, afin qu’il devienne pratiquement un cadre de plus, l’une des principales revendications de ce modèle.

