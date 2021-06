Ce n’est pas une arnaque, WhatsApp peut vous appeler à un moment donné (et vous n’êtes pas obligé de le prendre) | La technologie

in

WhatsApp teste un nouveau mode de vérification de compte qui vous appelle au téléphone au lieu d’envoyer un SMS.

Quand il s’agit d’avoir un compte WhatsApp, vous saurez déjà ce que c’est quelque chose d’essentiel qui est associé à un numéro de mobile. Cette application fonctionne dès le départ avec le mobile et est toujours liée à votre numéro pour garantir votre identité et que vous apparaissez par défaut dans l’agenda de celui qui possède votre téléphone. Donc, la vérification est toujours associée au numéro.

La vérification du compte est effectuée lors du changement ou de la restauration de l’appareil et jusqu’à présent la chose normale était que de WhatsApp un SMS à six chiffres a été envoyé pour s’assurer que ledit mobile était entre vos mains. Cependant, ils testent une autre méthode de vérification : l’appel téléphonique.

Si vous faites partie de ceux qui détestent prendre des appels ou parler sur mobile, ne vous inquiétez pas, car Vous n’aurez même pas besoin de répondre, l’appel WhatsApp ne durera que quelques instants et sa simple existence servira à vérifier votre compte.

Cette information est connue de WABetaInfo et n’est testée que sur Android en ce moment. L’opération est très simple et avant de faire l’appel de vérification, il prévient l’utilisateur qu’il le recevra afin qu’il soit préparé.

Lors de l’installation WhatsApp, vous avez accès au répertoire et à l’historique des appels, vous pouvez donc vérifier pendant le processus de vérification du compte si un appel a été reçu de votre bureau central et s’il s’est produit quand il le devrait. Lorsqu’on vérifie que l’appel a bien été passé sur le mobile sur lequel l’application est installée, on poursuit le processus d’activation du compte.

S’il existe déjà des applications qui lisent automatiquement le SMS avec les codes de vérification et qu’il n’est pas nécessaire de les saisir, vous trouverez ici une situation similaire. Il ne sera pas nécessaire de prendre l’appel ou de faire quoi que ce soit, allez simplement donner Suivant au fur et à mesure que le processus d’installation progresse jusqu’à ce que votre compte WhatsApp soit prêt à être utilisé.

Finalement, une autre nouveauté WhatsApp qui atteindra sûrement tous les téléphones mobiles sous peu, bien que cette fois, cela affectera la sécurité et non l’utilisation générale de l’application.