Ce n’est PAS une conspiration | Rapport SGT ⋆ 10z viral

in

par Jim Rickards, Daily Reckoning :

Les philosophes et les analystes utilisent un principe appelé le rasoir d’Occam (parfois le rasoir d’Ockham) pour résoudre des problèmes difficiles. Il dit que lorsque vous êtes confronté à deux solutions possibles à un problème, l’une compliquée et l’autre simple, il est généralement préférable de choisir la solution simple.

Il y a toujours une certaine attirance pour la solution compliquée parce que les humains aiment les intrigues et les rebondissements. Mais statistiquement, la solution simple est plus susceptible d’être correcte et donc celle que les analystes devraient préférer, sauf preuve contraire. Cette approche est utile dans le traitement des théories du complot.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Oui, de véritables complots existent (comme le complot visant à assassiner JFK), et les analystes doivent être attentifs à cette possibilité. Mais la plupart des soi-disant conspirations ont des explications beaucoup plus simples qui sont plus susceptibles d’être correctes.

L’un des moteurs les plus puissants d’une action politique coordonnée n’est pas une sombre et profonde conspiration. C’est généralement le résultat de la coopération d’individus partageant les mêmes idées pour atteindre le même objectif.

C’est une pensée de groupe, pas une conspiration

Si les acteurs politiques pensent tous de la même manière et s’entendent sur les objectifs, vous n’avez pas besoin d’un complot. Laissez-les simplement travailler tous les jours et communiquer entre eux, et vous obtiendrez un résultat coordonné sans les inévitables rebondissements d’un complot.

C’est une bonne chose à garder à l’esprit lorsque l’on considère l’administration actuelle. Le 23 février, les hauts responsables de l’administration Biden travaillaient tous dans le même cabinet de conseil appelé WestExec Advisors. Ces responsables comprennent l’attachée de presse Jen Psaki, le secrétaire d’État Tony Blinken et la directrice du renseignement national Avril Haines.

Pour ceux qui ne le connaissent peut-être pas, « WestExec » est une référence à West Executive Avenue, une route non publique qui relie l’aile ouest de la Maison Blanche et le bâtiment du bureau exécutif Eisenhower.

L’aile ouest n’est pas si grande et ne compte que quelques bureaux de choix, ainsi que la salle de situation, la salle Roosevelt (pour les réunions plus importantes) et la salle du Cabinet, qui est plus petite. La plupart des fonctionnaires qui disent qu’ils “travaillent à la Maison Blanche” travaillent en fait dans le bâtiment Eisenhower, ce qui signifie qu’ils traversent West Executive Avenue lorsqu’ils ont des réunions avec de hauts responsables de Biden.

Le nom de WestExec Advisors est un jeu sur ce genre de statut d’initié de la longue liste d’anciens directeurs de WestExec qui dirigent maintenant le pays. (Ne considérez pas Biden comme la source du pouvoir ; il n’est pas mentalement compétent et fait ce que la foule de WestExec ou le reste de la famille Biden lui dit de faire).

Une menace pour la sécurité nationale

Alors, avec tout ce pouvoir émanant d’une seule entreprise, cela signifie-t-il qu’il y a un complot parmi les anciens pour contrôler le monde ?

Pas vraiment. Mais, cela pointe vers un problème plus important, qui est le manque de diversité cognitive. La foule de WestExec est allée dans les meilleures écoles, a occupé les meilleurs postes dans les administrations précédentes, présente un QI élevé et possède de nombreuses références.

Si vous regardez leurs curriculum vitae, vous verrez qu’ils sont tous allés dans les mêmes écoles, ont eu les mêmes professeurs et ont suivi les mêmes cheminements de carrière. À quelques exceptions près, c’est tout Harvard, Yale et Columbia avec une petite dose de Stanford ou de Chicago pour faire bonne mesure.

Ils sont tous allés à la faculté de droit ou ont obtenu un doctorat et ont travaillé pour le même petit groupe de cabinets d’avocats ou de cabinets de conseil. Ensuite, ils ont tous travaillé dans un petit groupe d’agences gouvernementales, y compris le département d’État, le Conseil de sécurité nationale ou la communauté du renseignement.

Ils pensent tous pareil. C’est une faiblesse aiguë parce que s’ils regardent tous les choses de la même manière, ils passeront tous à côté des vrais dangers à venir qui ne rentrent pas dans leurs moules mentaux. Le manque de diversité cognitive est une faiblesse fatale.

En tant que leader, vous devez toujours être prêt à baisser le QI moyen si cela signifie que vous pouvez augmenter l’éventail des points de vue. Au moins, quelqu’un pourrait faire remarquer qu’il pleut à un groupe trop enfoui dans les cahiers d’information pour regarder par la fenêtre. Cet état d’esprit uniforme est en soi un danger pour la sécurité nationale. Tôt ou tard, une menace surgira qu’aucun d’entre eux ne verra venir.

Lire la suite @ DailyReckoning.com