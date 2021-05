“Ce n’est pas une décision contre le club”

06/05/2021 à 20:22 CEST

Daniel Guillen

L’arrière gauche du Bayern, David Alaba, a veillé à ce que la décision de quitter l’équipe réponde à une décision exclusivement personnelle lors d’une interview pour le magazine du club: “Ce n’était pas une décision contre le club, mais j’ai pris la décision de vouloir essayer quelque chose de nouveau pour faire un autre pas en avant”.

L’Autrichien, qui le contrat se termine à la fin de la saison et son avenir est en suspens, a été reconnaissant: «C’étaient simplement des années incroyablement belles. Le club est ma famille, ma maison, ma maison. Ce club restera toujours dans mon coeur. Je lui en suis infiniment reconnaissant. “

Dans cette ligne, le défenseur aussi il voulait se souvenir de tous les fans, qui l’ont toujours soutenu lors de son séjour au club bavarois: “Je suis infiniment reconnaissant pour le soutien de nos fans toutes ces années et j’ai toujours eu le sentiment d’avoir une relation privilégiée avec eux. C’est toujours difficile quand une étape se termine et ce n’est un secret pour personne que je me suis toujours sentie très à l’aise ici“.

Real Madrid et Barcelone, destinations possibles

L’avenir de David Alaba est inconnu. L’arrière latéral met fin à sa relation avec le Bayern et depuis janvier, il a la possibilité de signer pour n’importe quelle équipe à un coût nul. Ces derniers mois, il a été lié au Real Madrid et au FC Barcelone, parmi d’autres grandes équipes européennes.. Les besoins économiques des clubs font de l’Autrichien une opération idéale en raison de son coût, de son âge et de son profil.

Le joueur lui-même a reconnu que la décision était également due à un défi différent et ambitieux dans sa carrière: “Je suis un garçon qui n’a jamais cessé de croire en son grand rêve et qui voulait à tout prix le réaliser. Mais pour grandir, il faut quitter sa zone de confort”.