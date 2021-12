Ce n’est pas une Nintendo Switch : c’est un mobile avec la commande Razer Kishi, désormais réduit chez Amazon à seulement 55 euros | Jeux

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Jouer sur mobile est courant, mais dans de nombreux jeux, les commandes ne sont pas confortables, bien qu’avec une télécommande, vous puissiez le résoudre.

Petit à petit, le catalogue de jeux mobiles s’étoffe grâce à la montée en puissance des téléphones en tout genre. Il l’a fait avec des jeux assez pointus, à la fois des shooters et des RGP qui font un grand saut en qualité, mais avec un problème : les commandes.

Des jeux comme PUBG Mobile, Free Fire ou Fortnite s’améliorent beaucoup avec un contrôleur mobile, et il y en a de haute qualité. Le meilleur de tous est probablement le Razer Kishi, qui est également en vente sur Amazon pour seulement 54,99 euros.

Nous avons pu tester cette télécommande pour téléphones Android (qui dispose également d’une version pour iPhone) avec d’excellents résultats, tant pour le design et les finitions que pour la qualité et la précision, un vrai luxe.

Le Razer Kishi est une manette qui transforme votre mobile en une sorte de Nintendo Switch. Il a une conception qui permet une grande variété de tailles de mobiles et est compatible avec les jeux natifs ou cloud.

L’expérience de jeu change complètement lorsque vous utilisez cette commande ou une commande similaire, c’est-à-dire qu’elle transforme votre mobile en pratiquement une console portable dans le style de Nintendo Switch.

Dans ce cas, il offre également une compatibilité assez large avec les appareils et les jeux, et sans avoir besoin de le connecter à des sources d’alimentation externes, puisqu’il est directement connecté à l’USB Type C du mobile en question.

Il existe d’autres commandes pour Android qui en valent également la peine, certaines avec des conceptions différentes de celles du Razer Kishi, bien que l’ergonomie de ce modèle particulier soit bien meilleure.

Si vous aimez économiser sur les jeux vidéo ou savoir quand la PS5 est en stock, sur notre chaîne Telegram vous pouvez rester informé en temps réel.

Pour le prix dont il dispose actuellement, il y a peu de concurrents à sa hauteur, d’autant plus qu’il s’agit d’une offre Amazon, et c’est toujours un gage de qualité de service et de rapidité de livraison, d’autant plus si vous avez également un compte Amazon Prime.

Si vous ne l’avez pas, la meilleure chose à faire est de vous inscrire au mois d’essai gratuit, qui accélère la livraison des commandes à seulement 48 heures et ouvre l’accès à d’autres avantages Amazon Prime, tels que Prime Gaming, avec des jeux gratuits. et récompenses quotidiennes.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.