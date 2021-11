« Ce n’est pas vrai que le système de financement nuit à la Catalogne »

11/05/2021 à 20:36 CET

Rosa Maria Sanchez

Deux mois après le ministre des Finances, María Jesús Montero, a mis sur la table une proposition de financement régional -en novembre- quatre présidents régionaux ont débattu ce jeudi sur la réforme de l’ancien modèle de 2009 dans le cadre de la troisième édition annuelle du Foro de la Toja. Deux présidents socialistes ont participé à la conversation – celui de Castilla La Mancha, Emiliano Garcia-Page, et celui de la Communauté Valencienne, Ximo Puig- et deux du PP, celui de Castilla y León, Alfonso Fernández Manueco, et celui de Galice, Alberto Núñez Feijóo. « L’actualité est dans la photo », a déclaré le président galicien dans la première minute, soulignant ainsi l’intérêt d’une rencontre de présidents de formations politiques opposées et avec des approches de négociation différentes sur une question, celle du financement régional, « qui n’est pas pacifique « comme cela a tendance à être vu en termes de gagnants et de perdants.

Et pour preuve, la fléchette que Feijóo lui-même a lancée sur Catalogne. « Il n’est ni raisonnable ni juste de dire que le système actuel nuit à la Catalogne, ce n’est pas vrai », a déclaré le président galicien, dans le but d’empêcher la négociation du nouveau modèle de répéter ce qui s’est passé à son avis dans la négociation du modèle en vigueur : « qu’un accord bilatéral (avec la Catalogne) a été proposé multilatéralement pour tous les autres ». Feijóo a placé la Catalogne dans le groupe des communautés dont le financement par habitant se situe autour de la moyenne, le même que Madrid, Îles Baléares et posséder Galice et reconnu Valence et Murcie comme les grands perdants du modèle convenu en 2009, qui est en train d’être réformé.

En ce qui concerne la négociation du futur modèle de financement autonome, la Galice (PP) partage certains critères avec Castilla La Mancha (PSOE) et Castilla y León (PP), car toutes trois cherchent à reconnaître le coût plus élevé de la fourniture de services essentiels tels que la santé et l’éducation dans l’Espagne la plus dépeuplée et la plus âgée. « Les territoires ne sont pas financés, les gens sont financés », a déclaré le président galicien. Là, Feijóo, García-Page et Fernández Mañueco ont fait de l’ananas devant un Ximo Puig (PSOE) qui a encore une fois réclamé une plus grande attention pour une communauté à forte densité de population mais un sous-financement évident. Puig a également demandé un nouveau pacte d’autonomie cela permet de revoir les accords de 1981 (lorsque la Loapa a été adoptée) avec la participation des communautés maintenant.

Puig a également demandé d’avancer dans une harmonisation fiscaleCelui qui met un terme aux pratiques de dumping fiscal pratiquée par la Communauté de Madrid, avec la disparition pratique de droits de succession et de succession sur son territoire. « Il vaudrait mieux que l’Etat supprime ces impôts et obtienne leur perception par d’autres impôts, comme la TVA ou l’impôt sur le revenu des personnes physiques », a déclaré le populaire Feijóo. Le socialiste García-Page a proposé une autre option : « L’impôt sur le patrimoine représente un maigre sept millions pour Castilla La Mancha ; et les Successions, 40 millions. Peut-être vaudrait-il mieux rendre ces impôts à l’État et les faire distribuer. Et le populaire Fernández Mañueco a soulevé son propre point de vue – « Si nous devons harmoniser, pourquoi ne pas le faire vers le bas ? » – confirmant ainsi ce que Feijóo avait déjà prévenu au début : que le débat ne sera pas pacifique.