« Ce n’est que la grippe, alors surveillez-vous » ⋆ .

Facebook est une menace. Le COVID-19 est une menace. Le conservatisme est un cloaque. Ensemble, ces trois ingrédients ont créé un ragoût toxique de mort malveillante et de dévastation. Nous pouvons parler de toutes ces choses dans l’abstrait, regarder les chiffres et les statistiques, et sentir occasionnellement une bouffée de rhétorique séditionniste de droite. Mais je n’avais pas vraiment compris à quel point cette combinaison d’extrémisme de droite, de Facebook et d’un virus tueur était horrible jusqu’à ce que je devienne un habitué du subreddit des Herman Cain Awards. Cette série documentera certaines de ces histoires, nous sommes donc conscients de ce que l’autre côté fait à notre pays.

Le récit édifiant d’aujourd’hui est Susan.

Si avorter était contagieux et obligeait d’autres personnes à se faire avorter contre leur gré, alors oui, ce serait exactement la même chose.

Préfiguration.

J’ai visité lifepetitions dot com. Ils veulent que les évêques catholiques excommunient Joe Biden, parce que, vous savez, la vie. Et puis ils veulent que vous ne vacciniez pas. Parce que la vie.

… dit les gens qui brandissent des drapeaux de sédition de traîtres confédérés…

Mais réfléchissez-y, quoi de plus parfaitement « conservateur » que de comparer le port pratique et bénéfique d’un masque en tissu pour se protéger et protéger les autres autour de soi, à la symbolique insipide d’un chapeau Trump tout en humectant le drapeau ?

Soupir.

Virginie est dans la maison.

Conseil de pro : si vous crachez du sang, vous n’êtes pas « bien ».

La bonne nouvelle, c’est que ce n’est que la grippe. Nous pouvons donc dire à Susan, Josh, James, Jordan et Steven Lee de se remettre d’eux-mêmes. Après tout, la bêtise se propage plus vite que COVID. Bien que … COVID semble avoir rattrapé son retard.

James est le mari de Susan. Josh est l’un de ses fils. Ils sont dans un endroit difficile.

Pendant ce temps, Susan a COVID-19, dans une maison pleine de COVID-19, elle crachait du sang la veille et elle doit décider si elle doit aller travailler. Parce que perdre huit heures de congé de maladie serait bien pire que d’infecter tout le monde sur son lieu de travail.

On ne s’en sort vraiment pas, n’est-ce pas ?

C’est juste la grippe. Ne vaccinez pas pour « la vie ». Ils ont besoin de se remettre d’eux-mêmes.

Note clinique, une fois que l’O2 descend en dessous des années 80, des lésions cérébrales se produisent. Ils ne sont pas allés à l’hôpital avant les années 60, mon Dieu.

C’est là que l’on découvre que toute la famille est en surpoids, une comorbidité mortelle lorsqu’il s’agit de COVID-19. Ils auraient dû être très prudents et vigilants, masquer, vacciner et éviter les situations sociales. Mais il était plus important de donner au gouverneur démocrate de Virginie Ralph Northam le majeur et de partager des mèmes de conneries que de faire de vraies recherches. Et maintenant, au moins l’un d’entre eux est mort. Et pire que cela, il a passé ses deux derniers jours à l’hôpital seul et terrifié.

Ils ne sont même pas encore sortis du bois. En plus de son mari, Susan risque de perdre son fils. (Il était toujours en soins intensifs il y a deux jours.)

Acheter dans les conneries « pro-vie » a coûté cher à cette famille. Se moquer des libéraux et des démocrates essayant de les maintenir en vie leur a coûté cher. Fétichiser les conneries du « drapeau pro-américain » leur a coûté cher.

Et qui sait combien d’autres ils ont pris avec eux ? Parce que posséder les libs reste, même maintenant, une priorité plus grande que d’assurer leur propre sécurité et celle de leurs proches.

