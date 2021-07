« Ce n’est que lorsque les MPME comprennent ce qui est à risque, ce qu’il faut protéger, qu’elles peuvent identifier les bons outils de cybersécurité »

De nombreux entrepreneurs de MPME peuvent manquer d’indications sur la façon de sensibiliser en premier lieu.

Technologie pour les MPME : Le terme cybersécurité a fait l’objet de nombreuses discussions dans les conseils d’administration, encore plus l’année dernière, alors que la pandémie a provoqué d’énormes perturbations dans tous les secteurs, laissant les entreprises affectées quelle que soit leur taille. Bien que la cybersécurité ait été davantage mise en avant ces derniers temps, il convient de noter que la cybersécurité n’a pris de l’importance qu’il y a environ cinq à six ans. C’était la phase où de nouvelles technologies telles que l’intelligence artificielle, les mégadonnées et l’analyse étaient devenues les mots à la mode et les parcours de transformation numérique de nombreuses grandes organisations en étaient à leurs balbutiements. Lorsque les grandes entreprises ont commencé leurs initiatives de transformation numérique, les menaces de sécurité associées ont été prises en compte, ce qui a finalement souligné la nécessité de stratégies de sécurité avancées.

Les organisations dotées d’une infrastructure informatique énorme et d’équipes informatiques dédiées dirigées par des directeurs de l’information et des directeurs de la technologie ont été équipées des bonnes ressources pour comprendre l’évolution du paysage des menaces et planifier leurs stratégies en conséquence. Ces grandes organisations du marché indien comprennent en grande partie celles de l’industrie BFSI, qui est à la tête des investissements dans les technologies émergentes et les cadres de cybersécurité avancés. Le secteur bancaire est plus féru de technologie aujourd’hui qu’il ne l’était il y a dix ans.

Au fil du temps, cependant, l’accent mis sur la cybersécurité a pris la forme d’une pyramide inversée. Ce qui était autrefois initié et adopté par les grandes entreprises dans des secteurs industriels spécifiques est désormais également accepté par les entreprises de taille moyenne et les petites entreprises, ou communément appelées MPME.

La tendance a atteint le milieu et le bas de la pyramide, mais le niveau de sensibilisation et de mise en œuvre de la cybersécurité est encore discutable. Cela peut être compris à partir des événements de l’année dernière. Alors que la pandémie a frappé et perturbé les entreprises, les grandes organisations ont été moins touchées car elles disposaient d’une infrastructure informatique et de cybersécurité robuste pour absorber l’impact. Alors que les MPME ont été durement touchées, confrontées à des cyberattaques de toutes parts. Cela a permis aux propriétaires de petites et moyennes entreprises de se rendre compte de leur exposition aux cybermenaces, de la façon dont cela peut affecter leur entreprise et de la nécessité de comprendre les pratiques avancées de cybersécurité. Réitérant le dicton populaire, « l’expérience est le meilleur enseignant », les MPME ont beaucoup appris sur la cybersécurité grâce à leurs expériences difficiles. Cela a entraîné un changement important dans leur vision de l’entreprise.

Le défi fondamental pour les MPME est le manque de compréhension du quantum d’une cyber-attaque. Contrairement aux grandes entreprises, les petites entreprises ne disposent pas d’équipes dédiées à la cybersécurité et à la cyberdéfense. Bien que certaines entreprises de taille moyenne disposent de ressources informatiques limitées, elles peuvent ne pas être suffisamment qualifiées pour comprendre le paysage complexe et évolutif des cybermenaces d’aujourd’hui. Le capital limité agit souvent comme un obstacle à l’embauche de ressources hautement qualifiées. S’il s’agit d’un défi, il peut être surmonté dans une large mesure par plusieurs mesures, à commencer par la sensibilisation.

La sensibilisation est au cœur d’un cadre de cybersécurité robuste pour tout établissement, quelle que soit sa taille. Le parcours de cybersécurité de toute MPME devrait fondamentalement commencer à partir d’un niveau de sensibilisation. Il est essentiel d’investir dans l’amélioration de leurs connaissances sur le marché dans lequel leurs entreprises opèrent, quelles sont les cyber-menaces les plus répandues qui les affectent et quels sont les actifs les plus critiques de leurs entreprises. Ce n’est que lorsque les entrepreneurs MPME comprennent ce qui est à risque et ce qu’il faut protéger, qu’ils peuvent identifier les bonnes solutions de cybersécurité à mettre en œuvre.

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

Dans une entreprise de prestation de services telle qu’un cabinet d’avocats, par exemple, l’atout le plus critique serait la connaissance de son personnel et les informations critiques stockées sur les ordinateurs sous forme de documents. Les cybercriminels qui planifient une attaque voudraient causer un maximum de dommages à l’entreprise en identifiant l’actif le plus précieux de l’entreprise, en trouvant des vulnérabilités et en lançant une attaque telle qu’un ransomware, dans laquelle les informations sont prises en otage et une rançon est demandée, semblable à un otage situation montrée dans les films. Par conséquent, la sensibilisation aux vecteurs de menace est impérative. En outre, la sensibilisation fondamentale aide également à atténuer la cyber-attaque et à identifier un plan d’action en cas d’incident.

Un autre facteur important est le niveau de sensibilisation ; il joue un rôle déterminant dans le renforcement de la cyber-immunité des entreprises. La cyber-immunité ne peut être atteinte que lorsque les chefs d’entreprise se rendent compte qu’il ne suffit pas de se sensibiliser. Sensibiliser votre personnel, vos partenaires et vos clients est tout aussi important. Toutes les parties prenantes doivent acquérir le même niveau de cyberhygiène afin de créer un environnement commercial vraiment résilient. La technologie doit être considérée comme un outil qui peut être exploité pour renforcer la posture de cybersécurité, cependant, les humains sont toujours essentiels dans toute MPME. Si un maillon de la chaîne humaine est faible, cela pourrait compromettre l’ensemble des opérations commerciales. Les machines ne font pas d’erreurs, les humains le font, par conséquent, l’autonomisation de la main-d’œuvre est une étape clé du parcours de la cybersécurité.

Bien que nous ayons discuté de l’impératif de la sensibilisation à tous les niveaux, de nombreux entrepreneurs de MPME pourraient manquer d’indications sur la manière de renforcer la sensibilisation en premier lieu. L’Inde est une plaque tournante des MPME, avec de nombreux nouveaux entrepreneurs émergeant des villes de niveau 2 et de niveau 3 vendant divers produits et services – une grande partie de cet écosystème de MPME passe au numérique. Le marché Internet a catalysé leurs opportunités de croissance d’une manière jamais vue auparavant. L’économie des MPME est dirigée par des entrepreneurs de divers horizons et seuls quelques-uns peuvent posséder des connaissances informatiques de base. Ils peuvent avoir besoin de s’engager avec des partenaires de distribution locaux autorisés qui les aideraient dans l’évaluation des risques et suggéreraient les bonnes solutions de cybersécurité. Alors que les organisations de taille moyenne disposant de capitaux adéquats pourraient s’engager avec des sociétés de conseil et des fournisseurs de services de sécurité gérés qui pourraient non seulement fournir une visibilité sur les vecteurs de menace, mais également fournir des services de cybersécurité gérés, sans obliger l’entreprise à investir dans des ressources de sécurité informatique qualifiées.

Pour conclure, alors que les MPME réalisent ce qui est le plus critique pour leur entreprise, comment elles peuvent être attaquées et quel pourrait être l’impact d’une telle adversité, cela les aidera à identifier le bon type de solutions de cybersécurité qu’elles doivent mettre en œuvre et tirer le meilleur parti de leurs investissements.

Dipesh Kaura est directeur général de Kaspersky (Asie du Sud). Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.