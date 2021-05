Ce n’est sûrement pas ce que voulait le CDC… ⋆ .

D’une manière ou d’une autre, je ne pense pas que ce soit ce que le CDC avait en tête.

Depuis que les nouvelles directives ont été publiées hier, j’ai suivi les commentaires sur un certain nombre de pages Facebook locales, ainsi que sur le groupe Next Door de mon quartier. Je vis dans une ville touristique côtière de l’Oregon d’environ dix mille habitants avec un contingent important et vocal d’anti-vaxxers et d’anti-masques, et mon garçon, éclairent-ils Internet en ce moment.

D’après ce que je vois, les Covidiots sont en plein mode jubilatoire. Ils déclarent catégoriquement que non seulement ils ne reçoivent PAS le vaccin, mais ils ne porteront plus de masques nulle part, et ils mentiront sur leur statut vacciné si nécessaire. «Fuck the honour system», comme l’a dit l’un d’eux.

Les responsables qui sont partis pour se faire vacciner le plus tôt possible sont naturellement alarmés par cela, et dans les discussions que je vois sur des pages qui maigres démocrates, progressistes ou même simplement sains d’esprit, la plupart des commentateurs disent qu’ils ont l’intention de se masquer indéfiniment. afin qu’ils ne ramassent pas un cas bénin ou asymptomatique de Covid de l’un de ces types «fuck the honor system» et le transmettent sans le savoir à une personne médicalement fragile.

Le résultat de ceci est que pour l’œil non informé, ma ville va donner l’impression que les vaccinés ont cessé de se masquer, conformément aux directives, et que les non vaccinés portent toujours des masques, également selon. La réalité, quant à elle, sera exactement le contraire.

Parlez de vos conséquences involontaires.

