Ce n’est vraiment pas une question de chiffres

Nous nous concentrons tous sur les « chiffres ». Nous sommes déterminés à « faire les chiffres », car ce sont nos objectifs et nous sommes déterminés à atteindre nos objectifs. Lorsque nous manquons les chiffres, nous paniquons, nous nous entraînons dans une frénésie d’activité pour en faire plus, le tout au service de la fabrication des chiffres. Lorsque nous atteignons nos chiffres, nous « high 5 », commençons à penser au club du président, peut-être même aux accélérateurs que nous pourrions atteindre en dépassant les chiffres.

Le défi est que nous devenons esclaves du nombre, oubliant souvent de comprendre ce que signifient les nombres.

Ce sont les choses que nous faisons, à quel point nous les faisons bien, avec qui nous les faisons, quand nous les faisons et pourquoi nous les faisons qui produisent un résultat, généralement mesuré par un nombre.

Lorsque nous manquons le nombre ou l’objectif, il est rare que nous prenions le temps de comprendre les choses qui ont créé ce résultat. Nous n’évaluons pas si nous faisons les bonnes choses aussi efficacement que nous pourrions l’être – ou pourrions-nous améliorer la façon dont nous faisons ces choses. Ou si nous faisons ces choses avec les bonnes personnes, ou au bon moment.

Nous ne diagnostiquons pas pourquoi nous n’atteignons pas nos objectifs, ce que nous devons changer ou faire mieux.; ce que nous pourrions faire mal et devons arrêter de le faire.

Ou, plus important encore, sont-ils encore les bonnes choses ? Les choses ont-elles changé ? Nos clients ont-ils changé ? La concurrence a-t-elle changé ? Ce que nous pensions être efficace ou percutant ne l’est plus ?

Ou existe-t-il simplement une façon différente et plus efficace de faire les choses ?

Nous sommes confrontés au même problème lorsque nous créons nos nombres. Bien que nous soyons heureux d’avoir atteint l’objectif, à quelle fréquence pensons-nous : « Pourrions-nous en faire plus ? Pourrions-nous faire mieux ? Réalisons-nous notre plein potentiel ? »

Je travaille avec un client merveilleux en ce moment. Par pratiquement toutes les mesures, ils se débrouillent très bien ! Ils connaissent une croissance à deux chiffres, atteignant leurs objectifs, les dépassant dans de nombreux cas. Ils grandissent plus vite que la concurrence, prenant des parts d’eux.

Mais l’équipe de direction les a mis au défi avec la question : « Pourrions-nous/devrions-nous faire plus ? Manquons-nous des opportunités avec nos clients actuels ? Manquons-nous des occasions de faire les choses différemment, d’en faire plus ? »

Les plus performants, qu’il s’agisse d’individus ou d’organisations, reconnaissent qu’il ne s’agit pas vraiment de chiffres. Ils sont importants, mais ils ne sont qu’un indicateur. Ils ne vous disent pas ce qui les a causés. Ils ne vous disent pas si vous pouvez faire plus ou être meilleur.

Il faut faire attention aux chiffres, c’est un système « d’alerte ». Lorsque nous ne les fabriquons pas, quelque chose ne fonctionne pas comme ils le devraient ou les choses peuvent avoir changé. Lorsque nous les élaborons, nous devons nous mettre au défi de nous améliorer, de fixer de nouveaux objectifs/chiffres et de déterminer ce que nous devons faire pour les atteindre.

Ce n’est vraiment pas une question de chiffres, c’est tout ce que nous faisons qui provoque ces résultats et crée le nombre.

Auteur : Dave Brock

