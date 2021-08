“Ce n’était pas ce que nous voulions qu’il se passe”

27/08/2021 à 23h28 CEST

SF

L’entraîneur de l’Espanyol a reconnu que l’équipe qu’il souhaitait n’avait pas été vue au Visit Mallorca Estadi. « Le sentiment était que nous étions plus près de gagner que pas lors des deux premiers matchs, mais aujourd’hui ce n’était pas comme ça. Le rival nous a devancé dans ces détails et nous devons revenir à ce que nous avons fait les deux jours précédents, que nous approchons de la victoire. Il faut essayer que le parti d’aujourd’hui n’apparaisse pas, avec des inexactitudes. Nous n’avons pas vu ce que nous avions préparé ou ce que nous voulions qu’il se passe & rdquor;, a-t-il expliqué Vicente Moreno après le match, ce qui signifiait la première défaite de la saison Bleu et Blanc.

Affaire Embarba

« Aucun de rifirrafe. Quand vous gagnez, vous l’acceptez mieux et quand vous perdez, c’est pire. Il était en colère, mais pas plus. Je lui ai sûrement dit plus que lui à moi. Il n’est pas nécessaire de lui donner plus d’importance. A joué avec les ennuis & rdquor ;. De plus, l’entraîneur de l’Espanyolista a évoqué l’expulsion de Sergi Gomez, une pièce maîtresse pour lui : « On ne l’aura pas mais il s’agit d’aller de l’avant. On ne pleure jamais. Si vous ne jouez pas Sergi une autre centrale le fera. Nous ferons un onze garanti avec l’illusion de gagner l’Atlético & rdquor ;.

« Une partie de moi vient aussi de Majorque et je me sentirai comme un participant. Je ne peux que remercier les fans de Majorque. J’ai seulement dit des louanges et j’ai rendu grâce et je m’y tiens. Ce que j’ai vécu ici est très grand, je me sentirai comme un participant à tout. Beaucoup de mensonges ont été racontés. Toutes les explications qui ont été données sont allées contre moi& rdquor;, a-t-il précisé Châtain sur l’accueil qu’il a reçu au Visit Mallorca Estadi et sur la polémique qui a été générée lors du match précédent avec le croisement de déclarations entre lui et Place Luis García, malloquinista technique.

Pour finir, ils ont interrogé le coach sur les mouvements qui peuvent avoir lieu d’ici à la fin du marché : “Ce n’est pas le lieu de parler de ça : tout peut arriver”, a-t-il conclu. Châtain, qui ne ferme les portes à rien.