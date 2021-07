“Ce n’était pas Dieu qui a fait les anges de Honky Tonk”: le classique country de Kitty Wells

C’était sûrement l’un des débuts les plus remarquables des charts de l’ère pré-rock’n’roll, et c’était potentiellement “juste” une enregistrement de réponse de nouveauté. Le 19 juillet 1952, quelques semaines avant son 33e anniversaire, une Nashvilleienne locale appelée Muriel Ellen Deason, connue sur le disque sous le nom de Kitty Wells, est entrée dans le palmarès country de Billboard avec une réponse au hit du jour de Hank Thompson, “The Wild Side Of Life'” Elle a créé une sensation à part entière avec le tout premier numéro 1 du palmarès pour une artiste féminine, “Ce n’était pas Dieu qui a fait Honky Tonk Angels.”

Puits’ Decca single était remarquable pour de nombreuses autres raisons, notamment le proto-féminisme intrépide d’une parole qui criait à l’infidélité des hommes. D’autant plus frappant que “Ce n’était pas Dieu qui a fait les anges de Honky Tonk” a été écrit par un homme, le producteur-artiste JD “Jay” Miller. Il était surtout connu pour son travail avec des artistes cajuns et, âgé de 30 ans au moment du hit, était de près de trois ans le cadet de Wells.

« Le premier disque western féminin depuis des années »

Wells n’a pas craint d’affronter de front les sentiments des paroles de Thompson. « The Wild Side Of Life », écrit par Arlie Carter et William Warren, était une chanson de rupture qui prenait le parti des hommes et, effectivement, accusait les femmes de mœurs lâches (« Je ne savais pas que Dieu a fait des anges honky tonk /J’ai peut-être su que tu ne ferais jamais une femme/Tu as abandonné la seule qui t’ait jamais aimé/Et tu es retourné au côté sauvage de la vie »).

La chanson a passé 15 semaines au n ° 1 à partir de mai 1952, mais, en tant qu’auteur-compositeur, Miller n’en avait rien. Ni l’un ni l’autre, quand elle coupa sa réponse, n’était Wells. Les paroles faisaient même référence au hit joué sur le jukebox. “Ce n’est pas Dieu qui a fait des anges honky tonk, comme tu l’as dit dans les paroles de ta chanson,” rétorqua-t-elle. “Trop de fois, les hommes mariés pensent qu’ils sont toujours célibataires/Cela a fait que beaucoup de bonnes filles se sont trompées.” La bataille des sexes était arrivée dans la musique country, et même avec la sortie de Thompson toujours dans les charts, Wells a fait sa révérence.

“Ici, Miss Wells a un meilleur matériel avec lequel travailler, et elle le lit dans un style attrayant”, a écrit Billboard de “… Honky Tonk Angels”, Cela a duré six semaines sur le tableau des ventes et cinq sur le jukebox. enquête. “C’est le premier disque western féminin à se produire depuis des années”, a rapporté Cashbox. “C’est sur le point de devenir pop d’une seconde à l’autre.” La chanson n’a pas fait ce croisement, mais la carrière que Kitty avait essayé de lancer pendant tant d’années était enfin en marche.

Ouvrir une porte à des générations de femmes

Wells chantait avec ses sœurs à la radio locale depuis son adolescence et était mariée depuis l’âge de seulement 18 ans à Johnnie Wright du duo Johnnie & Jack. Ils ont fait les charts avant elle : Kitty a fait une tournée avec le duo et la sœur de Wright, Louise, sous le nom de The Harmony Girls, et Wells a enregistré pour RCA Victor à partir de 1949, mais sans succès. Johnnie & Jack, en revanche, a enregistré de nombreux succès sur ce label, avec sept singles dans le Top 10 entre 1951 et 1954, dont le n ° 1 “(Oh Baby Mine) I Get So Lonely”.

Les éditeurs de “The Wild Side Of Life” ont intenté une action en justice, car la mélodie de leur chanson avait été utilisée dans le disque de réponse. Mais comme les deux étaient basés sur les mélodies précédentes « I’m Thinking Tonight Of My Blue Eyes » et « The Great Speckled Bird », l’affaire a été abandonnée. “Ce n’était pas Dieu qui a fait Honky Tonk Angels” a complètement réorienté la carrière de Wells, la plaçant sur la voie de devenir l’une des chanteuses les plus aimées de la musique country.

En route vers 81 entrées de carte

Elle l’a suivi avec deux autres enregistrements de réponses, répondant respectivement à Webb Pierce et Carl Smith, avec “Paying For That Back Street Affair” et “Hey Joe”. Les deux chansons ont atteint le Top 10 en 1953, alors que Kitty s’apprêtait à accumuler 81 apparitions dans les charts, dont 35 dans le Top 10.

Dans le processus, elle a ouvert une porte à des générations de chanteuses et a légitimé leur travail d’une manière dont elle n’aurait pas pu rêver. La dernière entrée de Wells dans les charts, en 1979, était plutôt poétique : c’était une version, avec Rayburn Anthony, de la chanson même qu’elle avait canalisée pour la faire en premier lieu, “The Wild Side Of Life”.

