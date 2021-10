« Ce n’était pas le jour le plus facile pour nous »

23/10/2021 à 05:52 CEST

L’Espagnol Fernando Alonso (Alpine) a reconnu qu’il n’avait pas eu « la journée la plus facile » au Circuit of the Americas, à Austin (Texas), où le Grand Prix des États-Unis de Formule 1. Le double champion du monde a rencontré des problèmes dès les premiers mètres sur la piste nord-américaine pour un panne dans votre voiture.

À l’occasion du quinzième anniversaire de son deuxième titre en Formule 1, Alonso n’a pu filmer que les dix-huit dernières minutes de la première séance d’entraînement, tandis que la seconde l’a terminée par un départ sur piste. « Ce n’était pas la journée la plus facile pour nous. Nous avons eu un problème lors de la première séance, mais nos mécaniciens l’ont réglé très rapidement, ce qui était bien, et nous avons pu rouler un peu. Le circuit est assez exigeant en raison de sa surface inégale et les conditions de la route. de la piste », a-t-il expliqué.

Dans les déclarations fournies par son équipe, l’Asturien, qui a terminé quinzième lors de la première séance d’entraînement et treizième dans le second, il a admis qu' »il est difficile de savoir où » il est sur la liste des temps avec les handicaps qu’il avait. Alonso a déclaré qu’il avait encore « du travail à faire » et aurait souhaité avoir « une journée un peu plus calme » ce samedi avec la troisième séance libre et les qualifications.