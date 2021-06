“Ce n’était pas mon meilleur tour mais je suis très content”

05/06/21 à 16:07 CEST

Adrià Léon

Il est revenu pour convaincre le leader du Championnat du Monde MotoGP avec une autre pole position. Le Français condamné avec un temps éventuellement améliorable au premier tour de Q2. Miller et Zarco Ils ont resserré les écrous, mais ce n’était pas suffisant pour battre ceux de Yamaha.

Fabio Quartararo n’a pas eu la tâche facile dans une Q2 dont il n’a pas profité – pratiquement – dans son deuxième set. « El Diablo » a eu des problèmes avec la température roue arriére avant de passer par les stands, mais il était sur le point d’améliorer son temps dans la dernière minute de la séance de qualification.

Fabio a clairement indiqué qu’il était heureux, mais qu’il pouvait encore donner quelque chose de plus. “Ce n’était pas mon meilleur tour, j’ai fait beaucoup d’erreurs. Au deuxième tour, je voulais chauffer le pneu et j’arrivais vite, ils m’ont dit que c’était en rouge, mais il y avait des drapeaux jaunes et j’ai dû couper Nous avions une certaine marge pour cela. attaque dans le temps. Très heureux, à nouveau en pole, donc c’est bon signe.”