Ce n’était pas votre imagination, juillet 2021 a été le mois le plus chaud de l’histoire | Vie

Il fait si chaud que juillet 2021 a été classé comme le plus chaud de toute l’histoire depuis qu’il y a des records il y a 142 ans.

Il fait chaud, très chaud, et en fait, en ce moment, nous sommes impliqués dans une vague de chaleur qui frappe une grande partie de l’Europe et marque des températures très élevées comme celle vécue en Sicile le 11 août. lorsque le mercure atteint 48,8°C.

Cet été est vraiment chaud, et malgré la Administration nationale océanique et atmosphérique des États-Unis a catalogué le mois de juillet comme le plus chaud de l’histoire enregistrée.

Ils expliquent que le mois dernier, en juillet 2021, la température combinée de l’océan et de la surface terrestre était de 0,93 °C supérieur à la moyenne du 20e siècle, battant le précédent record de chaleur de juillet. Mais juillet 2021 n’a pas seulement été le mois de juillet le plus chaud de l’histoire, mais aussi le mois le plus chaud depuis que les températures sont enregistrées, ce qui est fait depuis 142 ans.

La National Oceanic and Atmospheric Administration note que ce nouveau record « s’ajoute à la voie inquiétante que le changement climatique a tracée pour le monde ». Cependant, le rapport note que l’hémisphère nord a été particulièrement chaud, avec des températures à la surface des terres en moyenne de 1,54 ° C au-dessus de la moyenne, une anomalie thermique qu’ils jugent « sans précédent, jamais vue auparavant ».

Avec ces données sur la table, et compte tenu du fait qu’août 2021 est également particulièrement chaud, et encore plus avec cette vague de chaleur qui a même atteint des températures record en Europe, on s’attend à ce que ce mois établisse également un nouveau record, faisant de 2021 c’est peut-être l’année la plus chaude de l’histoire.

Bien que toute la vie ait été chaude pendant les mois d’été, la vérité est que ces températures suffocantes ont augmenté depuis le début du nouveau siècle en raison du changement climatique, un changement de nos températures qui semble inévitable et où l’espèce humaine devra se réinventer. du siècle prochain si vous voulez survivre.