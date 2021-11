Ce n’était pas votre impression : le troisième trimestre 2021 a été le pire pour les cartes graphiques | La technologie

La crise des semi-conducteurs affecte tous les secteurs, de l’automobile aux téléphones portables et se termine avec les GPU. Et maintenant, après un nouveau rapport, nous pouvons savoir à quel point l’année est mauvaise pour les charts.

Si vous faites partie de ceux qui sont allés renouveler un ordinateur et avez vu que bien qu’il existe des processeurs, des cartes mères, des mémoires RAM et des SSD à un bon prix, vous avez sûrement aussi remarqué qu’un RTX 3060 Ti avec un prix conseillé de 415 euros vaut 800 € en ce moment.

Si c’est le cas, nous sommes désolés, surtout si vous avez constaté la nécessité de changer de GPU au cours de ce dernier trimestre de l’année, car comme cela a été reflété dans un nouveau rapport de marché sur le secteur des cartes graphiques, les livraisons de GPU ont plus que jamais baissé ( et ceux qui existent sont volés).

Selon JPR, le marché mondial des GPU a atteint 101 millions d’unités au troisième trimestre 2021, en partie grâce aux mineurs qui ont repris presque toutes les expéditions.

Concernant la part de marché spécifique des GPU, qui inclut tous les graphiques, le pourcentage de AMD a connu une légère augmentation de 1,4%, la part de marché de NVIDIA a augmenté de 4,86%, et tout cela au détriment d’Intel, qui a connu une baisse significative de -6,2%.

Dans le même temps, les expéditions totales de GPU d’AMD et d’Intel ont chuté de -11,4 % et de -25,6 %, respectivement, tandis que NVIDIA a augmenté ses expéditions de cartes graphiques de 8 %. Comme vous l’avez peut-être deviné, la somme totale entraîne une baisse des expéditions mondiales de GPU de -18,2 %.

Selon le cabinet de conseil, le troisième trimestre était le plus fort par rapport au second, mais la pénurie de GPU et la pandémie ont beaucoup nui à l’industrie des GPU, l’amenant à ce trimestre est celui avec le pourcentage le plus bas de l’histoire par rapport au précédent.

Le monde du hardware traverse une période de grande incertitude, pour des raisons indépendantes de son propre marché. Sans stock de consoles ou de cartes graphiques de jeu, les joueurs ne peuvent pas faire le saut vers la nouvelle génération.

Comme seule bonne nouvelle que nous ayons le secteur des ordinateurs portables, plus que jamais en croissance en raison de la pandémie et la nécessité pour des millions de personnes de faire du télétravail à domicile. Cela a conduit à l’achat de beaucoup plus d’ordinateurs portables que d’habitude.

Le rapport se termine en disant qu’en raison de la pénurie, les prix des GPU dans le monde ont succombé aux inflations virtuelles des détaillants, coûtant déjà plus de 2 fois leur prix de vente au détail.