Si vous hésitez à acheter le nettoyant pour le visage démaquillant Fresh Soy, il contient 246,2K + « amours » des acheteurs Sephora. Découvrez ces avis de fans du produit.

L’un d’eux l’a qualifié de « Saint Graal », ajoutant : « Le meilleur nettoyant que j’aie jamais utilisé ! J’avais une peau mixte à tendance acnéique et cela fonctionnait très bien sur ma peau. sensible et ce nettoyant fonctionne toujours très bien. Nettoie bien tout en gardant ma peau hydratée. «

Un autre a écrit : « Mon produit de soin de la peau préféré de tous les temps. Je suis un client régulier depuis des années ! Idéal pour tous les types de peau. Doux et la rose a une odeur très apaisante.

« J’adore ce nettoyant ! Je l’utilise exclusivement depuis deux ans et c’est le nettoyant le plus doux mais le plus efficace que j’aie jamais utilisé », a partagé un fan.

Un acheteur de Sephora a déclaré : « J’ai déjà acheté ce produit 3 fois et je ne vais plus jamais vers autre chose. Cela m’a aidé à nettoyer ma peau et il m’a fallu tellement de temps pour trouver quelque chose qui m’a vraiment aidé !

« Je l’utilise depuis 2 ans et c’est le seul nettoyant que j’utiliserai maintenant. Ma mère y est également devenue accro. J’ai la peau sensible et sèche et c’est si doux mais efficace », a expliqué un critique.

Un acheteur a déclaré : » Nettoyant pour le visage très doux. Je peux l’utiliser tous les jours, matin et soir. Aucun fragment ni odeur artificielle. J’en ai nettoyé les bouteilles ! Introduit par ma cousine à la peau sensible et à l’acné, elle ne jure que par ce produit ! »

« Je suis amoureuse de ce nettoyant pour le visage. J’ai de la rosacée / de l’acné et c’est tellement apaisant et agréable. L’odeur est incroyable », a révélé un client de Sephora.

Une autre personne a déliré: « Absolument ADORER ce démaquillant !! Je trouve qu’il fait vraiment tout et je n’ai même pas besoin de me frotter le visage comme je l’ai fait avec d’autres démaquillants. Il n’irrite pas non plus mes yeux lorsque je l’utilise pour le mascara/maquillage des yeux avec est un énorme plus. J’en suis à ma 4ème recharge et compte bien continuer ! «