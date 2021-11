Ce Noël sera encore plus compliqué que vous ne le pensez pour acheter une PS5 | Jeux

Des pénuries de composants ont frappé la PS5 dès le départ et la production sera inférieure aux attentes, selon Bloomberg.

Sony a été l’une des entreprises les plus touchées par la pénurie de composants que l’on constate depuis de nombreux mois maintenant. Malgré le désir de nombreux consommateurs, l’achat d’une PS5 a été presque impossible pour certains et la société a été limitée à tout moment dans sa production.

Toutes les données pointent vers 2023 comme date à laquelle la normalité pourrait revenir, mais pour le moment il n’y a aucun signe d’amélioration et le manque de semi-conducteurs et la crise des transports affectent de plus en plus d’entreprises.

Quant à Sony, selon un rapport de Bloomberg, ils s’attendaient à ce que 16 millions de PS5 soient prêtes entre avril 2021 et mars 2022, mais ce nombre a été réduit à 15 millions d’unités.

est pas une grosse baisse des prévisions ayant prédit au moins 14,8 millions de PS5 vendues en 2021, mais si cela réduit les objectifs et rend un peu plus compliqué pour les consommateurs d’en obtenir une.

De plus, cela peut également affecter les prévisions pour 2022 qui Sony s’est fixé avec environ 22,6 millions d’unités. Mais à la fin de cette année avec une réduction des objectifs, il serait étrange que cela n’affecte pas l’année suivante, d’autant plus compte tenu de la dynamique générale de l’industrie technologique.

Dans ce guide, nous vous montrons les types de SSD, les formats et la compatibilité que vous devez prendre en compte pour augmenter la capacité de vos appareils.

Le principal problème qu’ils ont expliqué dans Bloomberg est au niveau logistique– Les expéditions de composants n’arrivent pas à temps et la réactivation, plusieurs fois en fonction de la vaccination, n’est pas uniforme.

En tout cas, ce problème touche toutes les entreprises et nous en avons des nouvelles depuis un certain temps dans différents domaines : Apple produit moins d’iPhone, les usines automobiles en Espagne continuent de s’arrêter, les appareils électroménagers deviennent plus chers… Espérons que d’ici 2023 le les prévisions se réalisent et la situation s’améliore.