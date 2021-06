Ce nom de point d’accès inhabituel, le bogue iOS peut désactiver le Wi-Fi de l’iPhone

TL;DR

Selon un chercheur, un bogue iOS récemment découvert peut désactiver la connectivité Wi-Fi d’un iPhone. La connexion à un réseau Wi-Fi spécifique avec des symboles “%” provoque apparemment le problème. Le seul remède connu consiste à réinitialiser les paramètres réseau enregistrés de l’appareil.

Si vous possédez un iPhone et que vous ne souhaitez pas bloquer la fonctionnalité Wi-Fi de votre appareil, vous souhaiterez peut-être vérifier le nom d’un réseau avant de le rejoindre. Un chercheur en sécurité a apparemment découvert un bogue iOS qui peut désactiver les capacités Wi-Fi d’un iPhone.

Carl Schou, le chercheur en question, a découvert que la connectivité Wi-Fi d’un iPhone est laissée « désactivée en permanence » en se connectant à un réseau intitulé « %p%s%s%s%s%n ». Selon BleepingComputer, Schou a testé cette théorie sur un iPhone XS exécutant iOS 14.4.2. Notamment, la publication, d’autres chercheurs et des utilisateurs de son fil Twitter ont corroboré ses conclusions. Notamment, Android ne semble pas concerné par ce problème.

Après avoir rejoint mon WiFi personnel avec le SSID “%p%s%s%s%s%n”, mon iPhone a définitivement désactivé sa fonctionnalité WiFi. Ni le redémarrage ni la modification du SSID ne le résout :~) pic.twitter.com/2eue90JFu3 – Carl Schou (@vm_call) 18 juin 2021

Schou note que le redémarrage de l’appareil ne résout pas le problème. Changer le nom du réseau Wi-Fi ne résout pas non plus le problème. La connexion à un autre réseau n’est pas possible non plus, car ce bogue casse apparemment la page des paramètres Wi-Fi.

Alors, qu’est-ce qui cause le problème ? On pense qu’un bogue de chaîne de format est la cause première. iOS interprète apparemment les lettres suivant le « % » comme des commandes ou des variables et non comme un véritable SSID Wi-Fi.

Comment corriger le bogue Wi-Fi de l’iPhone

Aussi facile qu’il soit d’entrer dans ce pétrin, il existe un moyen tout aussi facile de s’en sortir. En direction de Paramètres > Général > Réinitialiser > Réinitialiser les réglages réseau sur votre iPhone effacera le nom Wi-Fi des journaux de l’appareil. Vous devrez cependant ressaisir tous les réseaux Wi-Fi sécurisés et autres informations de réseau.

Bien qu’il s’agisse d’une gêne temporaire, le bogue ne semble pas être une faille de sécurité et n’est probablement pas exploitable par des acteurs malveillants. Cela dit, ce serait un tour cruel à jouer sur des utilisateurs iOS qui n’en sont pas plus avisés.