Ce nouveau documentaire fou de Netflix laisse les gens stupéfaits • .

Lorsque la bande-annonce a été publiée pour la première fois et que les détails initiaux ont été partagés pour le nouveau documentaire de Bob Ross Netflix, de nombreuses personnes ont eu la même réaction. Une sorte de halètement collectif, et une retenue de leur souffle. Pas Bob Ross, le peintre à la voix douce préféré de tout le monde ! Qu’est-ce qu’il a fait ? Quels secrets y a-t-il dans son placard qui vont nous amener tous à réévaluer notre affection pour lui ?

Il s’avère que la peur était déplacée. Il ne s’agit pas de choses que Ross a faites, mais de choses qui ont été pour lui. Et en son nom. Alerte spoiler, vous laisserez ce film Netflix d’environ 90 minutes (Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed) avec vos impressions préexistantes intactes du peintre qui, au moins à la télévision, est apparu comme possédant une sorte de monsieur Niveau Rogers du Zen. Il a été, au cours de sa vie, un paysagiste prolifique qui a animé l’émission télévisée bien-aimée La joie de peindre. Mais, bien sûr, il y a beaucoup plus dans l’histoire.

Bob Ross : Happy Accidents, Betrayal & Greed – en streaming

“Avec une vive appréciation de la nature et un comportement gentil et doux, Bob Ross a encouragé tous ceux qu’il a rencontrés à embrasser leur créativité et à croire en eux-mêmes”, lit-on dans le synopsis officiel de Netflix. « Devenir un phénomène culturel en cours de route. L’homme qui a dit qu’il n’y avait pas d’erreurs – juste des accidents heureux – a fait le bonheur du monde pendant des décennies. Au-delà des cheveux emblématiques, de la voix apaisante et des peintures nostalgiques se cache un mystère que beaucoup n’ont pas encore découvert.

Ce qui est si surprenant pour les spectateurs de ce film, c’est la mesure dans laquelle subsistent d’âpres différends juridiques et des controverses sur l’héritage du peintre parmi ceux qui l’ont connu et travaillé avec lui. Même à ce jour.

Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed est un documentaire exaspérant sur ce qui s’est réellement passé dans les coulisses de La joie de peindre… mais rassurez-vous en sachant que la plus grande révélation sur cet homme vraiment merveilleux est qu’il s’est secrètement permanenté les cheveux. pic.twitter.com/Hq5VyFk1wU – Netflix (@netflix) 25 août 2021

Aussi choquant que cela puisse paraître, Ross – qui a également servi dans l’armée de l’air pendant quelques décennies – a fini par créer plus de 30 000 peintures au cours de sa vie. Jusqu’à sa mort à 52 ans, d’un lymphome.

Sa voix et ses grands cheveux étaient des qualités de marque également appréciées des fans en adoration, à qui Ross a montré comment peindre de belles scènes de la nature avec des «petits nuages ​​​​heureux» et des arbres. Et il n’y a jamais eu d’erreurs dans son art. Juste de “petits accidents heureux” qui pourraient être peints avec la facilité de respirer. “Nous voulons des peintures heureuses”, a déclaré Ross. “Joyeuses peintures. Si vous voulez des choses tristes, regardez les informations.

Réaction

Le public et les critiques ont tous deux réagi assez positivement au documentaire. En termes de qualité, c’est-à-dire par opposition aux révélations ici.

Le film a actuellement un score d’audience de 80% sur Rotten Tomatoes, ainsi qu’un score de 72% de critiques. Ces critiques incluent Brian Lowry de CNN, qui a noté que, heureusement, ce film ne « ruinera l’enfance de personne.

“Mais cela reflète la difficulté de se souvenir de telles personnalités dans des couleurs pastel, surtout lorsque le vert entre en scène.”