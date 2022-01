Ce nouveau drame troublant de Netflix fait parler tout le monde

Le film n°3 aux États-Unis sur Netflix en ce moment est un long métrage original que le streamer a sorti au cours des derniers jours de 2021. Cela a plafonné un calendrier de sortie de films assez agressif au cours de la dernière année, qui a vu le service sortir au moins un nouvel original film par semaine. À la fin, il nous avait tout donné, de Mank à Da 5 Bloods, The Harder They Fall et The Power of the Dog, pour ne citer que quelques exemples. Pendant ce temps, cinq jours après le début de la nouvelle année, et tout le monde parle encore du dernier film original incontournable de Netflix de la mi-décembre – The Lost Daughter.

Mettant en vedette Olivia Colman et Dakota Johnson, le film a été écrit par Maggie Gyllenhaal qui a également fait ses débuts en tant que réalisatrice ici. Elle a adapté le scénario du roman du même nom, d’Elena Ferrante.

Film Netflix La Fille perdue

Comme vous pouvez le deviner d’après le titre, la maternité est un thème primordial du film. C’est aussi un thème de son matériel source. « Quelle folie de penser que vous pouvez parler de vous à vos enfants avant qu’ils aient au moins 50 ans », écrit Ferrante à un moment donné du roman. « Demander à être vu par eux comme une personne et non comme une fonction. Dire : je suis votre histoire, vous partez de moi, écoutez-moi, cela pourrait vous être utile.

Dans le film, Colman joue « Leda », une femme seule en vacances à la mer. En regardant une jeune mère et sa fille sur la plage, elle devient consumée par elles. Leur relation et leur famille élargie rappellent à Leda ses propres émotions compliquées liées à sa maternité précoce.

Extrait du résumé de Netflix : « Un acte impulsif choque Leda dans le monde étrange et inquiétant de son propre esprit, où elle est forcée de faire face aux choix non conventionnels qu’elle a faits en tant que jeune mère et à leurs conséquences. » Le casting comprend également Jessie Buckley, Ed Harris, Peter Sarsgaard, Dagmara Dominczyk et Paul Mescal.

Avis et réaction

Olivia Colman dans le rôle de Leda dans le film original de Netflix « The Lost Daughter ». Source de l’image : Yannis Drakoulidis/Netflix The New Yorker : « La fille perdue de Maggie Gyllenhaal est lente, inégale et une réussite majeure » Vautour : « L’excellence impitoyable de la fille perdue » The Guardian : « La critique de la fille perdue — Olivia Colman oblige dans le psychodrame étrange de Maggie Gyllenhaal »

Chez Rotten Tomatoes, le film a un score de critique presque parfait de 95%. Le public, quant à lui, semble avoir eu une réaction complètement différente au film. Il a actuellement un score abyssal de 44% sur le site d’évaluation (basé sur plus de 250 évaluations).

« Un excellent casting gaspillé sur une histoire ennuyeuse qui ne mène nulle part », lit un avis d’utilisateur 2 étoiles. « Cela promet du suspense voire de l’horreur mais finit par ne livrer qu’un tas de gens peu aimables. J’avais hâte que ça se termine mais j’ai regardé jusqu’à la fin dans le vain espoir qu’il y aurait quelque chose pour que tout le voyage en vaille la peine. Hélas, j’ai été déçu.